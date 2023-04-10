Інфляція в Україні в березні зросла на 1,5%

Зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому та 0,8% у січні. Водночас у березні минулого року була зафіксована інфляція 4,5%, тому у річному вимірі за підсумками березня-2023 вона знизилася до 21,3% з 24,9% за підсумками лютого, 26% – за підсумками січня та 26, 6% – за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця також зросла до 1,5% з 0,5% у лютому та 0,7% у січні, йдеться в даних Держстату.

З урахуванням того, що у лютому 2022 року базова інфляція становила 3,8%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками березня також знизилася до 20,1% з 22,7% за підсумками лютого.

За даними Держстату, на споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше (на 17,3%) подорожчали овочі. На 1,8–0,4% зросли ціни на яйця, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, олію, цукор, фрукти, рибу та рибні продукти. Водночас подешевшали на 2,3–0,2% рис, продукти переробки зернових, олія, сало.

Одяг та взуття подорожчали – на 12,5%, у тому числі одяг на 12,5% та взуття на 12,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,6% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,8%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,9% через здешевлення палива та мастил на 3%. Водночас проїзд у залізничному пасажирському транспорті, навпаки, подорожчав – на 5,3%.

В березні інфляція в єврозоні сповільнилася сильніше, ніж очікувалося, але ціни на продовольство все одно підскочили. Споживчі ціни зросли у березні зросли на 6,9% у річному вимірі порівняно з 8,5% в попередньому місяці. Це найнижчий показник за рік.