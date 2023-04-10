Инфляция в Украине в марте выросла на 1,5%

Рост потребительских цен в Украине в марте 2023 г. ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале и 0,8% в январе. В марте прошлого года была зафиксирована инфляция 4,5%, поэтому в годовом измерении по итогам марта-2023 она снизилась до 21,3% с 24,9% по итогам февраля, 26% - по итогам января и 26, 6% - по итогам декабря.

Базовая инфляция в прошлом месяце также выросла до 1,5% с 0,5% в феврале и 0,7% в январе, говорится в данных Госстата.

С учетом того, что в феврале 2022 года базовая инфляция составила 3,8%, в годовом исчислении базовая инфляция по итогам марта также снизилась до 20,1% с 22,7% по итогам февраля.

По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%. Больше всего (на 17,3%) подорожали овощи. На 1,8–0,4% выросли цены на яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, растительное масло, сахар, фрукты, рыбу и рыбные продукты. В то же время подешевели на 2,3–0,2% черты, продукты переработки зерновых, масло, сало.

Одежда и обувь подорожали – на 12,5%, включая одежду на 12,5% и обувь на 12,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,6% произошел, прежде всего, за счет подорожания амбулаторных услуг на 0,8%.

Цены на транспорт снизились на 0,9% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 3%. В то же время, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте, наоборот, подорожал – на 5,3%.

В марте инфляция в еврозоне замедлилась сильнее, чем ожидалось, но цены на продовольствие все равно подскочили. Потребительские цены выросли в марте выросли на 6,9% в годовом исчислении по сравнению с 8,5% в предыдущем месяце. Это самый низкий показатель за год.