В Украине могут в три этапа поднять минимальную зарплату

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8431, согласно которому в Украине в течение 2023 года планируют в три этапа повысить уровень минимальной заработной платы, начиная с 1 апреля.

Соответствующие изменения предлагается внести в Закон о Государственном бюджете, сообщает finance.ua со ссылкой на Верховную Раду.

Законопроектом предусмотрено поэтапное повышение размера минимальной заработной платы:

с 1 апреля - 7370 грн;

с 1 июля - 8107 грн;

с 1 октября - 8918 грн.

Для реализации этого законопроекта дополнительные расходы из бюджета составят в 2023 году 14 084,4 млн. грн. и их можно компенсировать за счет поступления налогов на доходы физических лиц в сумме 2087,8 млн грн и налогов в сумме 11998,6 млн грн вследствие недопущения их укрытия на таможнях.

Сейчас инициаторы законопроекта утверждают, что заработная плата в Украине ниже прожиточного минимума. В 2023 году фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 8962 грн., а минимальная заработная плата сохраняется на уровне установленном в декабре 2022 года и составляет 6700 грн, что составит всего 74,8% от ожидаемого фактического размера.

Вопреки тому, что к концу 2022 года инфляция составила более 25%, минимальная зарплата в Украине в течение 2023 года остается старой – 6 700 грн в месяц.