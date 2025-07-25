Бізнес виправляє ціни самостійно: до бюджету надійшло 2,1 млрд грн податку на прибуток

Український бізнес дедалі частіше самостійно коригує ціни в контрольованих операціях. З 2022 року до червня 2025-го завдяки таким ініціативам компаній до державного бюджету надійшло 2,1 мільярда гривень по датку на прибуток.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева

Крім того, було зменшено збитки на 7,7 мільярда гривень і збільшено оподатковуваний прибуток на 19,5 мільярда.

Ці показники становлять понад 40% усіх добровільних коригувань із моменту запровадження в Україні правил трансфертного ціноутворення. Як наголошує Гетманцев, це є прямим свідченням ефективності "антиофшорної" реформи.

Окрему увагу приділено коригуванням за минулі роки. Понад 35% усіх поданих додатків з трансфертного ціноутворення стосуються попередніх податкових періодів. Зокрема, компанії активно подають звітність за 2015 рік — у зв’язку з наближенням завершення строку податкової давності.

Додамо, що у сфері приватної охорони в Україні фіксується критично низький рівень податкової дисципліни, попри зростання доходів компаній. У першому півріччі 2025 року рівень сплати ПДВ у секторі становив лише 13%