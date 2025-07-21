Охоронні компанії сплачують лише 13% від суми ПДВ - Гетманцев

У сфері приватної охорони в Україні фіксується критично низький рівень податкової дисципліни, попри зростання доходів компаній. У першому півріччі 2025 року рівень сплати ПДВ у секторі становив лише 13%, що лише на 0,9 в.п. більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Згідно з даними, рівень сплати податку на прибуток у I кварталі 2025 року знизився до 0,81%, що на 0,09 в.п. менше, ніж у 2024-му, і на 0,45 в.п. менше, ніж у 2021-му. Загальна сума сплаченого податку на прибуток скоротилася з 25,4 млн грн у 2021 році до 21,8 млн грн цьогоріч.

Близько 30% охоронних компаній у 2025 році протягом кількох місяців знизили офіційні зарплати працівникам на 60–100%. Більше третини підприємств показують середню заробітну плату нижче мінімального рівня, що свідчить про широке використання неофіційної зайнятості.

За словами Гетманцева, серед компаній з найвищими доходами, що демонструють ознаки заниження заробітної плати, були названі: "Ангел честі", "Варта-2020", "Комсервіс-Безпека" та "Всеукраїнське об’єднання безпеки та охорони". За даними травня 2025 року, кожна з них декларувала понад 40 млн грн доходів, але рівень заробітної плати — нижчий за мінімальний.

Крім того, 46,3% компаній галузі (346 підприємств) демонструють податкове навантаження нижче за середній рівень по економіці.

Додамо, за перші п’ять місяців 2025 року приватний сектор економіки перерахував до бюджету понад 1,5 трлн гривень податків і зборів.