Український бізнес сплатив понад 1,5 трлн грн податків за 5 місяців

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на вирішальній ролі бізнесу в забезпеченні обороноздатності держави. За словами очільника уряду, за перші п’ять місяців 2025 року приватний сектор економіки перерахував до бюджету понад 1,5 трлн гривень податків і зборів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пост Шмигаля.

"Кожна гривня цінна та важлива, адже всі внутрішні ресурси ми спрямовуємо на Сили безпеки й оборони", — заявив прем'єр під час Форуму держави та бізнесу: від діалогу до партнерства, в якому також узяв участь президент України Володимир Зеленський.

Шмигаль підкреслив, що взаємодія уряду з бізнесом відбувається постійно у форматі відвертого діалогу. За підсумками останньої зустрічі з представниками підприємницької спільноти уряд опрацьовує понад 20 завдань, зокрема щодо:

лібералізації валютного регулювання;

підтримки експорту агропродукції;

допомоги релокованим підприємствам.

Він додав, що уряд уже скасував близько двох тисяч регуляторних актів, які стримували розвиток економіки, і подав до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає усунення ще понад шістдесяти бюрократичних бар’єрів.

За його словами, у сфері цифровізації підприємці вже можуть скористатися понад тридцятьма послугами та цифровими документами у застосунку "Дія", ще понад 130 — доступні на порталі. Окрім цього, запущено сервіс "е-Підприємець", який об’єднує 13 послуг для тих, хто хоче започаткувати або розвивати власну справу. Нещодавно Уряд ухвалив рішення про створення онлайн-кабінету підприємця на платформі "Дія.Бізнес".

Зауважимо, що Державна податкова служба України за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %.