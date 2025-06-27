Украинский бизнес уплатил более 1,5 трлн грн налогов за пять месяцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил решающую роль бизнеса в обеспечении обороноспособности государства. По словам главы правительства, за первые пять месяцев 2025 года частный сектор экономики перечислил в бюджет более 1,5 трлн. гривен налогов и сборов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост Шмыгаля.

"Каждая гривна ценна и важна, ведь все внутренние ресурсы мы направляем на Силы безопасности и обороны", — заявил премьер.

Шмигаль подчеркнул, что взаимодействие правительства с бизнесом происходит постоянно в формате откровенного диалога. По итогам последней встречи с представителями предпринимательского сообщества правительство прорабатывает более 20 задач, в частности:

либерализации валютного регулирования;

поддержки экспорта агропродукции;

помощи релокированным предприятиям.

Он добавил, что правительство уже отменило около двух тысяч регуляторных актов, сдерживавших развитие экономики, и подало в Верховную Раду законопроект, предусматривающий устранение еще более шестидесяти бюрократических барьеров.

По его словам, в сфере цифровизации предприниматели уже могут воспользоваться свыше тридцати услуг и цифровых документов в приложении "Дія", еще более 130 — доступны на портале. Кроме этого, запущен сервис "е-Підприємець", объединяющий 13 услуг для тех, кто хочет начать или развивать собственное дело. Недавно правительство приняло решение о создании онлайн-кабинета предпринимателя на платформе "Дія.Бізнес".

Отметим, что Государственная налоговая служба Украины за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.