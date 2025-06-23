Налоговая за пять месяцев перевыполнила план поступления НДС на 11,7 млрд грн: детали

Государственная налоговая служба Украины за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНСУ.

За аналогичный период 2024 года поступления НДС были меньше на 19,6% (или на 22 млрд гривен).

В мае 2025 года по внутреннему НДС поступило 21,7 млрд грн, что составило 93,4% от плана. В налоговой отметили, что эти показатели имели объективные экономические причины, в частности:

рекордный рост возмещений НДС – в мае плательщикам вернули 15,5 млрд грн, что на 2,5 млрд превышает среднее значение;

увеличение объемов импортных операций, что генерирует больше налогового кредита, уменьшая уплату НДС с внутреннего производства;

сезонный спад экономической активности, уменьшение объемов перевозок, влияние военных действий на добывающую и энергетическую отрасли.

Кроме того, с начала года ГНС возместила рекордную сумму НДС – 70,9 млрд грн. Это почти на четверть больше чем за аналогичный период 2024 года.

Следует отметить положительную тенденцию в поступлениях в государственный бюджет. За 5 месяцев они составили более 520,5 млрд. грн. План перевыполнен на 51,8 млрд грн (или +11%).

Напомним, за пять месяцев 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.