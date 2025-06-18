Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

--0,01

EUR

48,02

--0,05

Наличный курс:

USD

41,56

41,50

EUR

48,30

48,16

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Перерабатывающая промышленность и торговля стали главными налогоплательщиками за 5 месяцев 2025 года

человек, ноутбук, калькулятор, смртфон
Какие предприятия уплатили больше налогов? / Freepik

За пять месяцев 2025 наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

В отраслевом разрезе больше всего средств поступило от:

  • перерабатывающей промышленности – 17,6%;
  • оптовой, розничной торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 17,2%;  
  • государственного управления и обороны и обязательного социального страхования – 11,7%;
  • финансовой и страховой деятельности – 9,1%.

Самый высокий рост оплаты за январь – май 2025 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зафиксирован в следующих отраслях:

  • перерабатывающая промышленность – рост на 38,1% или +41,1 млрд. гривен;
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – рост на 29,3% или +32,8 млрд. гривен;
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – рост на 30,5% или +23,0 млрд гривен;
  • поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – рост на 42,3% или +16,3 млрд гривен.

Напомним, ГНС утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на май 2025 года, который будет обнародован 19 июня на портале Государственной налоговой службы Украины. В список включены 9 673 налогоплательщика.

Автор:
Татьяна Ковальчук