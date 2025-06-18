Перерабатывающая промышленность и торговля стали главными налогоплательщиками за 5 месяцев 2025 года

За пять месяцев 2025 наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

В отраслевом разрезе больше всего средств поступило от:

перерабатывающей промышленности – 17,6%;

оптовой, розничной торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 17,2%;

государственного управления и обороны и обязательного социального страхования – 11,7%;

финансовой и страховой деятельности – 9,1%.

Самый высокий рост оплаты за январь – май 2025 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зафиксирован в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность – рост на 38,1% или +41,1 млрд. гривен;

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – рост на 29,3% или +32,8 млрд. гривен;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – рост на 30,5% или +23,0 млрд гривен;

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – рост на 42,3% или +16,3 млрд гривен.

Напомним, ГНС утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на май 2025 года, который будет обнародован 19 июня на портале Государственной налоговой службы Украины. В список включены 9 673 налогоплательщика.