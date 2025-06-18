Переробна промисловість та торгівля стали головними платниками податків за 5 місяців 2025 року

За п’ять місяців 2025 року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі — 17,6% та 17,2% відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

У галузевому розрізі найбільше коштів надійшло від:

переробної промисловісті – 17,6%;

оптової, роздрібної торгівлі та ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів – 17,2%;

державного управління й оборони та обов'язкового соціального страхування – 11,7%;

фiнансової та страхової дiяльнiсті – 9,1%.

Найвище зростання сплати за січень – травень 2025 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, зафіксовано в таких галузях:

переробна промисловість – зростання на 38,1% або +41,1 млрд гривень;

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – зростання на 29,3% або +32,8 млрд гривень;

державне управлiння й оборона; обов'язкове соцiальне страхування – зростання на 30,5% або +23,0 млрд гривень;

постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря – зростання на 42,3% або +16,3 млрд гривень.

Нагадаємо, ДПС затвердила перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень 2025 року, який буде оприлюднено 19 червня на порталі Державної податкової служби України. У список включено 9 673 платники податків.