Які податки стали основними джерелами наповнення місцевих бюджетів

Податкові надходження до місцевих бюджетів за чотири місяці 2025 року зросли на 24,4 млрд грн (18,5 %) та становили понад 156,3 млрд грн.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

За його словами, основні джерела наповнення місцевих бюджетів у січні – квітні 2025 року:

податок на доходи фізичних осіб – майже 87,7 млрд грн (+21 % до січня – квітня 2024 року),

єдиний податок – 28,6 млрд грн (+14,6 %),

податок на майно – майже 18,2 млрд грн (+14,5 %),

податок на прибуток підприємств – 11,8 млрд грн (+12,1 %),

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 809,3 млн грн (+61,2 %),

туристичний збір – 99,1 млн грн (+35,4 %).

"Вдячний кожному платнику податків. Зростання надходжень до місцевих бюджетів в умовах війни – індикатор стійкості громад та їх фінансової самостійності. Ці кошти дають змогу реалізовувати важливі соціальні місцеві ініціативи", – наголосив Кравченко.

Наразі Державна податкова служба України демонструє стійке перевиконання плану надходжень до державного бюджету. За підсумками чотирьох місяців 2025 року залучено додаткові 46,2 млрд грн.

Зауважимо, Державна податкова служба працює над новими підходами до розрахунку податкового навантаження по регіонах, враховуючи особливості ведення бізнесу. До кінця травня обіцяють конкретні пропозиції.