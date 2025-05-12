Какие налоги стали основными источниками наполнения местных бюджетов

Налоговые поступления в местные бюджеты за четыре месяца 2025 года выросли на 24,4 млрд грн (18,5%) и составили более 156,3 млрд грн.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

По его словам, основные источники наполнения местных бюджетов в январе-апреле 2025 года:

налог на доходы физических лиц – почти 87,7 млрд грн (+21% к январю – апрелю 2024 года),

единый налог – 28,6 млрд грн (+14,6%),

налог на имущество – почти 18,2 млрд грн (+14,5%),

налог на прибыль предприятий – 11,8 млрд грн (+12,1%),

акцизный налог с производимых в Украине подакцизных товаров (продукции) – 809,3 млн грн (+61,2 %),

туристический сбор – 99,1 млн грн (+35,4%).

"Благодарен каждому налогоплательщику. Рост поступлений в местные бюджеты в условиях войны — индикатор устойчивости общин и их финансовой самостоятельности. Эти средства позволяют реализовывать важные социальные местные инициативы", — подчеркнул Кравченко.

В настоящее время Государственная налоговая служба Украины демонстрирует устойчивое перевыполнение плана поступлений в государственный бюджет. По итогам четырех месяцев 2025 года привлечены дополнительные 46,2 млрд. грн.

Отметим, Государственная налоговая служба работает над новыми подходами для расчета налоговой нагрузки по регионам, учитывая особенности ведения бизнеса. До конца мая обещают конкретные предложения.