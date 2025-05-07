ГНС планирует изменить подходы к расчету налоговой нагрузки по регионам

Государственная налоговая служба работает над новыми подходами для расчета налоговой нагрузки по регионам, учитывая особенности ведения бизнеса. До конца мая обещают конкретные предложения.

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

По его словам, в Украине до сих пор не существовало унифицированных подходов к расчету налоговой нагрузки между регионами в пределах одной отрасли.

"Команда ГНС уже работает над разработкой справедливых подходов, которые будут учитывать особенности ведения хозяйственной деятельности в разных регионах. До конца мая планируем уже выйти с конкретными предложениями, чтобы обсудить их с бизнесом. Ведь именно это – о доверии и партнерстве между налоговой и бизнесом", – подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что блокирование налоговых накладных, исполнение судебных решений, отнесение к рисковым – уже стандартные вопросы от бизнеса.

Также председатель ГНС сообщил, что продолжается работа по пересмотру критериев работы "Клуба белого бизнеса" (перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства).

"Для меня весь бизнес, который работает честно – белый. На это всегда настраиваю и работников налоговой. Пока изменения официально не утверждены, налоговая уже двигается вперед. На практике мы уже признаем ответственный бизнес – добродетельным, независимо от его членства в клубе или формального статуса. Со всеми проблемными вопросами также всегда можно обратиться к консультационным".

Напомним, в течение января и февраля 2025 года ГНС вернула налогоплательщикам 28,7 миллиарда гривен НДС. По словам главы налоговой Руслана Кравченко, все инициативы ГНС направлены на уменьшение случаев блокирования налоговых накладных и упрощение выхода предприятий из рисковых.