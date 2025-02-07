Единые правила для всех: новый глава налоговой обещает пересмотреть функционирование "клуба белого бизнеса"

В Государственной налоговой службе планируют пересмотреть функционирование так называемого "клуба белого бизнеса" — перечня, в который попадают предприятия, отвечающие стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине и имеющие налоговые преференции.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнес-ассоциаций.

"Говорили о главном: как поддержать каждого налогоплательщика, бизнес и вместе сделать все, чтобы налоговая не воспринималась автоматически как враг. Уже получил первые положительные отзывы относительно кардинальных изменений, введенных нашей командой в работе ГНС", — подчеркнул глава налоговой.

По его словам, в первую очередь речь идет о ситуации с сокращением количества блокировок налоговых накладных и отнесением предприятий к категории рисковых.

"Двигаемся к системному решению проблем, совершенствованию функционирования СМКОР, организации работы региональных консультационных центров, которые помогали бы решить бизнесу соответствующие вопросы", — отметил Кравченко.

Он добавил, что так на встрече обсуждался вопрос выполнения налоговой судебных решений с момента вступления в законную силу, поскольку это принципиально важно для восстановления доверия.

Речь шла также о вопросе функционирования так называемого "клуба белого бизнеса".

"Часто слышу сетование, что бизнес не стоит делить на "белый" и "черный". Есть компании, которые могут не дотягивать до формальных критериев, но при этом исправно платят налоги. Поэтому будем дискутировать и возможно изменять системные подходы к формированию такого бизнеса сообщества. Правила для всех едины" – подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что налоговая будет продолжать борьбу с теневым сектором, особенно в таких сферах, как производство табака, агросектор, продажа электроники, а также выплаты зарплат в конвертах.

"Работа продолжается и здесь нужна синергия с честным бизнесом. Потому что вместе должны создавать комфортные условия для каждого налогоплательщика. Я открыт к диалогу и стараюсь вместе строить честные и прозрачные правила работы", – подытожил Кравченко.

"Клуб белого бизнеса" или "Территория высокого уровня доверия"

Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) для удобства налогоплательщиков и пользователей создала сайт — "Территория высокого уровня налогового доверия".

Заметим, что попадание в "Территорию высокого уровня доверия" зависит не от объема уплаченных налогов, а от специального коэффициента, который должен превышать средний по соответствующей отрасли.

Лидером по количеству представителей стала корпорация "Агропросперис", которую основали американцы Джордж Рор и Морис Табасиник. В список попало 35 компаний этой корпорации.

Второе место по количеству – у агропромышленного холдинга "Астарта", владельцем которого является Виктор Иванчик. В него в список вошли 25 компаний.

Основная часть списка состоит из средних предприятий. Среди них – ООО "Промимпекс Полтава" (производство резиновых изделий), ЧП "Теплицспецсервис" (производство машин и оборудования общего назначения), ООО "Зеленая нива" (выращивание зерновых культур).

В настоящее время в перечне более 8 тысяч компаний. Больше таких бизнесов в столице и на Днепропетровщине. Но в список попали компании, имеющие связи с подсанкционными лицами, не соответствующие стандартам, а в 24 компаниях до начала полномасштабной войны были владельцы из РФ.

Заметим, полный перечень попавших в "Клуб белого бизнеса" компаний доступен на официальном сайте ГПС.