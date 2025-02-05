Глава налоговой обещает изменения в системе блокирования налоговых накладных

С начала года показатель блокирования налоговых накладных уменьшился до 0,5%, а почти 5,7 тысячи субъектов исключены из перечня рисковых.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Безосновательная блокировка накладных

"Имеем многочисленные жалобы бизнеса по безосновательному блокированию накладных и попаданию в категорию рисковых. Поручил руководителям региональных управлений до конца недели организовать консультационные центры, где бизнес получит всю необходимую помощь в решении вопроса блокирования накладных и исключения из перечня рисковых", — подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что в каждом из них будут работать 5-10 специалистов, которые будут предоставлять бизнесу разъяснения:

алгоритмов работы СМКОР;

представление таблиц данных;

процедур исключения из перечня рисковых и разблокировки накладных

Как отметил Кравченко, одна из причин блокировки накладных, особенно у предприятий, выращивающих или производящих собственную продукцию, предоставляющих услуги – отсутствие таблицы данных. Больше всего неучтенных таблиц в Днепропетровской, Киевской, Винницкой областях и Киеве.

Глава ГНС подчеркнул, что рассмотрение вопросов рисковости должно быть комплексным, поэтому комиссии должны принимать решение только после всесторонней оценки деятельности плательщика.

"Отдельный вопрос – чрезмерная бюрократия. Доходит до бессмыслицы. Плательщик вынужден подавать комиссии несколько сотен страниц документов, что затрудняет рассмотрение дел. При этом часто эти документы вообще не касаются осуществления самой операции или непосредственно деятельности предприятия. И этому положим конец", – добавил он.

Что планируется изменить?

По словам Кравченко, в настоящее время ГНС готовит нормативные изменения для уменьшения количества заблокированных налоговых накладных.

Планируется:

усовершенствовать критерии безусловной регистрации и показателей положительной налоговой истории;

упростить механизм представления таблиц данных.

"Уже в ближайшее время лично проверю, как эти изменения работают в регионах. Бизнес должен работать комфортно, без лишних помех и блокировок", – пообещал глава ГНС.

Отметим, в октябре Государственная налоговая служба заблокировала накладные 23,8 тыс. налогоплательщиков на сумму 44 млрд грн. Более 70% блокировок оказались ошибочными после проверки комиссиями и судами.

В октябре количество плательщиков, которым были заблокированы налоговые накладные/расчеты корректировки (НН/РК), увеличилось на 2% к прошлому месяцу и составило 23,8 тыс. плательщиков, или 15% к подававшим на регистрацию НН/РК, при этом заблокированная сумма НДС выросла на 11% к прошлому месяцу.

Также в ноябре 2024 года количество рисковых плательщиков составило 32 881, что составляет 21% ко всем плательщикам, регистрировавшим НН/РК.