Налоговая перевыполнила план поступлений в январе почти на 10 млрд. гривен

Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в госбюджет по итогам января 2025 г. на 9,8 млрд грн. В общем фонде бюджета поступило 76,1 млрд грн, что на 24,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

По его словам, налоговые поступления выполнены на 114,8%, несмотря на существенный рост возмещения НДС, который в 1,6 раза превысил показатель января 2024 года.

Основные финансовые показатели

В январе 2025 года сумма возмещения налога на добавленную стоимость составила 15,5 млрд грн, что на 5,7 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Поступления от НДС превысили запланированные показатели на 4 млрд. грн., что составляет рост на 11,8%.

Дополнительные поступления от акцизного налога на подакцизные товары составили более 2 млрд грн, что на 28% больше установленного плана.

Кроме этого, в январе уменьшился уровень блокировки налоговых накладных, который составляет 0,5%. Также из перечня рисковых было выведено около 5,5 тыс. субъектов ведения хозяйства.

Кравченко подчеркнул, что наполнение госбюджета является критически важной задачей, особенно в условиях войны, поскольку это обеспечивает финансирование армии, медицины, образования, зарплат и пенсий.

По его словам, налоговая служба продолжит работу над обновлением кадрового состава и усилением контроля над деятельностью своих подразделений. Особое внимание будет уделено улучшению администрирования налогов и ликвидации схем уклонения от уплаты. Также планируется повысить эффективность исполнения судебных решений в налоговой сфере, что позволит обеспечить большую прозрачность и справедливость в отношениях между государством и бизнесом.

Добавим, что государственная налоговая служба Украины в 2024 году перевыполнила план поступлений средств в бюджеты всех уровней, но, несмотря на перевыполнение налоговой плана сбора поступлений, в целом бюджет был недовыполнен на 35,2 млрд грн.

Напомним, 31 декабря Кабинет Министров Украины назначил Руслана Кравченко на должность председателя Государственной налоговой службы, до назначения занимавшего должность руководителя Киевской областной военной администрации с 10 апреля 2023 года.

До этого он более десяти лет работал в структурах прокуратуры. В частности, в 2012-2014 годах был следователем и старшим следователем прокуратуры Севастополя, а также старшим прокурором в Ровенской и Львовской прокуратурах. В 2014-2015 годах работал прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона (Донецкая область).

В период 2015-2019 годов Кравченко занимал должности в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры.