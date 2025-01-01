Налоговая в 2024 году перевыполнила установленный план — Гетманцев

Государственная налоговая служба Украины в 2024 году перевыполнила план поступлений средств в бюджеты всех уровней, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Это ведомство собрало более 104 млрд грн поступлений, тогда как таможня недовыполнила установленный план на 6%.

"Также имеем беспрецедентно большие остатки на едином корреспондентском счете. 264 млрд грн, из которых 100,5 — в гривне. Это исторически лучший показатель", — уточнил глава комитета.

Несмотря на перевыполнение налогового плана сбора поступлений, в целом бюджет недовыполнен на 35,2 млрд грн. Ответственность за это Даниил Гетманцев возлагает на распорядителей бюджета.

Также он отметил ряд положительных и негативных факторов, которые повлияли на состояние экономики Украины в 2024 году:

Помощь от международных партнеров. В 2024 году Украина получила $41,7 млрд пособий, из которых $9,2 — в декабре.

Страна привлекла рекордные объемы ОВГЗ – 638,4 млрд грн. При этом объемы его рефинансирования снизились.

Государственный долг Украины достиг 6,7 трлн. грн.

Ежемесячная инфляция достигла 12% в декабре 2024г. Ожидается ее замедление во второй половине 2025 ориентировочно до 7%.

Золотовалютные резервы Украины находятся на достаточно высоком уровне – $43,7 млрд.

Тревожный фактор – уменьшение прямых иностранных инвестиций в Украину в 2024 году.

"2024 год прошли достойно. В 2025 году тоже смотрим уверенно", — резюмировал Даниил Гетманцев.

Напомним, что государственный долг Украины в 2024 году вырос до 95,6% ВВП по сравнению с 82,3% в 2023 году, что отражает ухудшение государственных финансов. Бюджетный дефицит составил 18,7% ВВП.

Прогнозы по экономике Украины на следующие годы указывают на то, что годовые темпы роста ВВП в 2025-2029 годах составят в среднем 4,1%. В период с 2030 по 2039 год средний рост замедлится до 3,7% в год.

В течение следующих 15 лет ожидается постепенное улучшение позиций Украины в мировом рейтинге экономик: с 58-го места в 2024 году до 57-го в 2039 году.