Налоговиков обяжут носить боди-камеры во время проверок — Гетманцев

В Украине будет введен новый метод борьбы с коррупцией во время налоговых проверок. Все действия налоговиков будут фиксироваться с помощью специальных боди-камер, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Кроме того, налоговая ужесточит контроль над работой регистраторов расчетных операций (РРО).

"Имеем два решения: бодикамеры и аналитический подход к контролю работы ПРРО/РРО, когда проверки проходят не от забора и до обеда (как раньше), а только в отношении тех РРО, где происходят определенные аномалии", — подчеркнул председатель комитета.

Он подчеркивает, что эти два шага полностью реформируют систему фактических проверок, обеспечив эффективный антикоррупционный и рискориентированный подход к налоговому контролю торговли.

Кроме камер видеофиксации, налоговиков будут оснащать планшетами и переносными принтерами для проведения проверок.

"Это исключит возможность злоупотребления со стороны налоговиков, как и попытки "порешать" со стороны недобросовестных плательщиков. А также запись снимет любые споры по качеству проведения проверок", — констатирует Даниил Гетманцев.

Налоговая проверка по новым правилам. Источник: телеграмм-канал Даниила Гетманцева

Напомним, 26 декабря Государственная налоговая служба опубликовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2025 год. Всего будет проверено 4759 налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2024 года налоговая провела более 5 тысяч документальных проверок ФЛП. Проверок уменьшилось на четверть, однако сумма штрафов в 5 раз больше, чем в тот же период прошлого года.

Также Государственная налоговая служба провела 16 тысяч камеральных проверок ФЛП, работающих с подакцизными товарами. Предпринимателям начислено 9,5 млн грн штрафов. Налоговики также провели и фактические проверки "на месте", за ними вынесено еще около 9 тысяч решений и выписаны штрафные санкции на 132,2 млн грн.