Налоговая опубликовала график проведения документальных проверок бизнеса

Государственная налоговая служба опубликовала План-график по проведению документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2025 год.

Отмечается, что всего будет проверено 4759 налогоплательщиков, из них:

юридических лиц охватывает – 3325;

финансовых учреждений и постоянных представительств нерезидентов – 167;

физических лиц – 1028;

юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, ВС и ЕСВ – 266.

Ознакомиться с полным перечнем запланированных документальных проверок налогоплательщиков на 2025 год можно по ссылке .

Заметим, что налоговая может вносить изменения в План-график ежемесячно с учетом обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), наличия/отсутствия безопасных условий проведения проверок.

Добавим, по данным Реестра исполнительных производств, за 11 месяцев 2024 года открыто 25 225 исполнительных производств из-за налоговых долгов бизнеса Большинство бизнесов, с которых налоговая взимает долги, находятся в Киеве и Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2024 года налоговая провела более 5 тысяч документальных проверок ФЛП. Проверок уменьшилось на четверть, однако сумма штрафов в 5 раз больше, чем в тот же период прошлого года.

Также Государственная налоговая служба провела 16 тысяч камеральных проверок ФЛП, работающих с подакцизными товарами Предпринимателям начислено. 9,5 млн грн штрафов Налоговики также провели и фактические проверки "на месте", по ним вынесено еще около 9 тысяч решений и выписано штрафных санкций на 132,2 млн грн.