ФЛП начислили рекордную сумму штрафов за подакцизные товары за 2024 год

В этом году Государственная налоговая служба провела 16 тысяч камеральных проверок ФЛП, работающих с подакцизными товарами. Предпринимателям начислено 9,5 млн грн штрафов. Налоговики также провели и фактические проверки "на месте", за ними вынесено еще около 9 тысяч решений и выписаны штрафные санкции на 132,2 млн грн.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, 16119 камеральных проверок ФЛП, работающих с подакцизным товаром, уже провела налоговая в этом году. Это проверки, основанные исключительно на цифрах, указанных в налоговых декларациях, и должны выявить в представленной отчетности ошибки, завышения или занижения налогов. По результатам было начислено 9,53 млн грн штрафных санкций, с которых согласована почти вся сумма — 9,52 млн грн.

Отмечается, что в прошлом году была зафиксирована самая большая сумма согласованных штрафов по результатам камеральных проверок — 21,96 млн грн. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, при том, что самих проверок стало меньше.

"К сравнению, наибольшее количество камеральных проверок за последние 5 лет было проведено в 2020 году — 33 882 проверки. Однако в 2021 году их количество снизилось в 1,7 раза, а сумма штрафных санкций одновременно выросла в 1,6 раза — до 14, 57 млн грн", – подчеркивают аналитики.

Сообщается, что еще 8983 штрафных санкций было принято по результатам фактических проверок ФЛП, работающих с подакцизными товарами.

"Это рекордное количество за последние пять лет. Нарушители должны оплатить 132,2 млн грн", — отмечают в "Опендатаботе".

Как отмечают аналитики, в этом году средняя сумма санкционных штрафов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составляет 14,7 тысячи гривен.

"Для сравнения, в 2020-2021 годах в среднем принималось по 5800 решений в год, при этом общая сумма санкций составила 210 млн грн в год. В прошлом году количество решений оставалось на том же уровне, однако общая сумма штрафов снизилась в 1,5 раза", — констатируют аналитики.

Напомним, за 9 месяцев 2024 года налоговая провела более 5 тысяч документальных проверок ФЛП. Проверок уменьшилось на четверть, однако сумма штрафов в 5 раз больше, чем в тот же период прошлого года.