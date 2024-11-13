ФОПам нарахували рекордну суму штрафів за підакцизні товари за 2024 рік

Цього року Державна податкова служба провела 16 тисяч камеральних перевірок ФОПів, які працюють з підакцизними товарами. Підприємцям нараховано 9,5 млн грн штрафів. Податківці також провели й фактичні перевірки "на місці", за ними винесено ще близько 9 тисяч рішень та виписано штрафних санкцій аж на 132,2 млн грн.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, 16 119 камеральних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизним товаром, вже провела податкова цьогоріч. Це перевірки, які ґрунтуються виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях, та мають виявити в поданій звітності помилки, завищення або заниження податків. За результатами було нараховано 9,53 млн грн штрафних санкцій, з яких узгоджено майже всю суму — 9,52 млн грн.

Зазначається, що минулого року було зафіксовано найбільшу суму узгоджених штрафів по результатах камеральних перевірок — 21,96 млн грн. Це у 1,5 рази більше, ніж у 2021 році, при тому, що самих перевірок поменшало.

"До порівняння, найбільша кількість камеральних перевірок за останні 5 років була проведена у 2020 році — 33 882 перевірки. Проте у 2021 році їх кількість знизилася в 1,7 разів, а сума штрафних санкцій водночас зросла у 1,6 рази — до 14,57 млн грн", - підкреслюють аналітики.

Повідомляється, що ще 8 983 штрафних санкцій було прийнято за результатами фактичних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизними товарами.

"Це рекордна кількість за останні п’ять років. Порушники мають сплатити 132,2 млн грн", - наголошують в "Опендатабот".

Як зауважують аналітики, цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 рази, порівняно з 2021 роком та складає 14,7 тисяч грн.

"Для порівняння, у 2020-2021 роках в середньому приймалося по 5 800 рішень на рік, при цьому загальна сума санкцій становила 210 млн грн на рік. Минулоріч кількість рішень залишалась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів знизилась у 1,5 рази", - констатують аналітики.

Нагадаємо, за 9 місяців 2024 року податкова провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулого року.