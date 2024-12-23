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Гетманцев придумал, как улучшить эффективность налоговой и таможни: что предлагает

таможня
В Украине предлагают установить УРИ для налоговых и таможенных органов

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев подал на регистрацию законопроекты об установлении ключевых показателей эффективности (KPI) для таможенных и налоговых органов.

Об этом нардеп сообщил в телеграмме.

По его словам, законопроектами предлагается ввести оценку эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов с целью повышения прозрачности и подотчетности налоговых и таможенных органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений, устранения недостатков деятельности.

Как отметил Гетманцев, такая оценка будет производиться на основании KPI, которые будут определить Минфин и обнародоваться на официальных веб-сайтах Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Так, проектом по установке KPI для налоговой предлагается:

  • определение понятия "налоговый разрыв" (tax gap) и введение ежегодного исчисления и обнародования этого показателя;
  • определение понятия «ключевой показатель деятельности налоговых органов» (KPI) и установление требований к KPI;
  • введение рекомендованной МВФ классификации KPI для ГНС на стратегические (сроком более одного года) и операционные (ежегодные);
  • установление взаимосвязи между индивидуальной оценкой служебной деятельности должностного лица и оценкой деятельности ГНС;
  • урегулирование порядка ежеквартального обнародования информации о выполнении KPI для ГНС;
  • первым отчетным периодом для оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов должен стать 2025 год, а с учетом лучших международных практик (TADAT) и рекомендаций международных организаций (МВФ, ОЭСР) проектом закона предлагается перечень рекомендованных для установления KPI для ГНС.

Проектом по установке KPI для таможни предлагается:

  • определить виды оценки — внутренняя (проводится Гостаможслужбой на основании KPI, разработанных Минфином), и внешняя (проводится независимыми экспертами, определяемыми КМУ по предложениям международных и иностранных организаций);
  • определить, что внутренней оценке подлежат следующие направления деятельности таможни: создание благоприятных условий для облегчения торговли и развития конкуренции; администрирование таможенных платежей; защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия; организационное развитие деятельности таможенных органов;
  • Минфину рекомендуется учесть механизм измерения эффективности деятельности таможенных администраций (WCO Performance Measurement Mechanism), разработанный Всемирной таможенной организацией при определении KPI для таможни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №6490-д о реформировании Государственной таможенной службы. С 1 ноября он вступил в силу.

Заметим, реформа таможни – это важный структурный маяк от Международного валютного фонда, Всемирного банка и США. Ее поддержали все бизнес-ассоциации.

Автор:
Светлана Манько