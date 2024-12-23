Гетманцев вигадав, як покращити ефективність податкової та митниці: що пропонує

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкти про встановлення ключових показників ефективності (KPI) для митних і податкових органів.

Про це нардеп повідомив у Телеграм.

За його словами, законопроєктами пропонується запровадити оцінку ефективності та результативності діяльності податкових та митних органів з метою підвищення прозорості та підзвітності податкових та митних органів, оптимізації процесів прийняття управлінських рішень, усунення недоліків у діяльності.

Як зауважив Гетманцев, така оцінка буде проводитися на підставі KPI, які будуть визначитися Мінфіном та оприлюднюватися на офіційних веб-сайтах Державної податкової служби та Державної митної служби.

Так, проєктом щодо встановлення KPI для податкової пропонується:

визначення поняття «податковий розрив» (tax gap) та запровадження щорічного обчислення і оприлюднення цього показника;

визначення поняття «ключовий показник діяльності податкових органів» (KPI) та встановлення вимог до KPI;

запровадження рекомендованої МВФ класифікації KPI для ДПС на стратегічні (строком більш ніж на один рік) та операційні (щорічні);

встановлення взаємозв’язку між індивідуальним оцінюванням службової діяльності посадової особи та оцінкою діяльності ДПС;



врегулювання порядку щоквартального оприлюднення інформації про виконання KPI для ДПС;

першим звітним періодом для оцінки ефективності та результативності діяльності податкових органів має стати 2025 рік, а з метою врахування кращих міжнародних практик (TADAT) та рекомендацій міжнародних організацій (МВФ, ОЕСР) проектом закону пропонується перелік рекомендованих для встановлення KPI для ДПС.

Проєктом щодо встановлення KPI для митниці пропонується:

визначити види оцінки - внутрішня (проводиться Держмитслужбою на підставі KPI, розроблених Мінфіном), та зовнішня (проводиться незалежними експертами, що визначаються КМУ за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій);

визначити, що внутрішній оцінці підлягають такі напрями діяльності митниці: створення сприятливих умов для полегшення торгівлі та розвитку конкуренції; адміністрування митних платежів; захист суспільства, громадського здоров’я і безпеки навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та зброї; організаційний розвиток діяльності митних органів;

Мінфіну рекомендується врахувати механізм вимірювання ефективності діяльності митних адміністрацій (WCO Performance Measurement Mechanism), розроблений Всесвітньою митною організацією при визначенні KPI для митниці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д про про реформування Державної митної служби. З 1 листопада він вступив в силу.

Зауважимо, реформа митниці - це важливий структурний маяк від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США. Її підтримали всі бізнес-асоціації.