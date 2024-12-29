Податківців зобов'яжуть носити боді-камери під час перевірок — Гетманцев

В Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією під час податкових перевірок. Всі дії податківців фіксуватимуться за допомогою спеціальних боді-камер, заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Крім того, податкова посилить контроль над роботою реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

"Маємо два рішення: бодікамери та аналітичний підхід до контролю роботи ПРРО/РРО, коли перевірки відбуваються не від паркану та до обіду (як колись), а лише щодо тих РРО, де відбуваються певні аномалії", — підкреслив голова комітету.

Він підкреслює, що ці два кроки повністю реформують систему фактичних перевірок, забезпечивши ефективний антикорупційний та ризикорієнтований підхід до податкового контролю продажів.

Крім камер відеофіксації, податківців оснащуватимуть планшетами та переносними принтерами для проведення перевірок.

"Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок", — констатує Данило Гетманцев.

Податкова перевірка за новими правилами. Джерело: телеграм-канал Данила Гетманцева

Нагадаємо, 26 грудня Державна податкова служба опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік. Всього буде перевірено 4759 платників податків.

Раніше повідомлялося, що за 9 місяців 2024 року податкова провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулого року.

Також Державна податкова служба провела 16 тисяч камеральних перевірок ФОПів, які працюють з підакцизними товарами. Підприємцям нараховано9,5 млн грн штрафів. Податківці також провели й фактичні перевірки "на місці", за ними винесено ще близько 9 тисяч рішень та виписано штрафних санкцій аж на 132,2 млн грн.