Украина заняла 58 место среди крупнейших экономик мира

Украина заняла 58 позицию в рейтинге мировых экономик по версии британской консалтинговой компании Centre for Economics and Business Research, опубликовавшей свой ежегодный рейтинг World Economic League Table.

Согласно исследованию, на 2024 год, ВВП на душу населения Украины с учетом паритета покупательной способности (ПКС) оценивается в 19 603 доллара США. Это позволяет классифицировать страну как государство с доходом выше среднего.

Несмотря на вызовы войны, экономика Украины демонстрирует устойчивость. Рост ВВП в 2024 году составил 3,0%, что несколько ниже показателя 2023 года, когда этот показатель достигал 5,3%. В то же время, объем ВВП остается на 23,1% ниже, чем в 2019 году, и, по прогнозам, не вернется к этому уровню в ближайшие пять лет.

В исследовании говорится, что и инфляция в 2024 году снизилась до 5,8% (хотя по прогнозу НБУ, к концу 2024 года потребительская инфляция достигнет 9,7% ) , что значительно меньше среднего уровня в 14%, зафиксированного за последнее десятилетие. Однако уровень безработицы, хотя и сократился до 14,2% (на 4,9 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году), все еще остается очень высоким и свидетельствует о значительном торможении экономики.

Государственный долг Украины в 2024 году вырос до 95,6% ВВП по сравнению с 82,3% в 2023 году, что отражает ухудшение государственных финансов. Бюджетный дефицит составил 18,7 процента ВВП. Это создает серьезные финансовые вызовы для страны.

Прогнозы по экономике Украины на следующие годы указывают на то, что годовые темпы роста ВВП в 2025-2029 годах составят в среднем 4,1%. В период с 2030 по 2039 год средний рост замедлится до 3,7% в год.

В течение следующих 15 лет ожидается постепенное улучшение позиций Украины в мировом рейтинге экономик: с 58-го места в 2024 году до 57-го в 2039 году.

Отметим, в Минэкономики прогнозируют , что украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6% .