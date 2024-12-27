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Україна посіла 58-ме місце серед найбільших економік світу

Україна посіла 58-ме місце серед найбільших економік світу

Україна зайняла 58-му позицію у рейтингу світових економік за версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research, яка опублікувала свій щорічний рейтинг World Economic League Table.

Згідно з дослідженням, станом на 2024 рік, ВВП на душу населення України з урахуванням паритету купівельної здатності (ПКС) оцінюється у 19 603 долари США. Це дозволяє класифікувати країну як державу з доходом вище середнього.

Незважаючи на виклики війни, економіка України демонструє стійкість. Зростання ВВП у 2024 році становило 3,0%, що трохи нижче показника 2023 року, коли цей показник сягав 5,3%. Водночас обсяг ВВП залишається на 23,1% нижчим, ніж у 2019 році, і, за прогнозами, не повернеться до цього рівня в найближчі п’ять років.

У дослідженні йдеться, що інфляція у 2024 році знизилася до 5,8% (хоча за прогнозом НБУ, до кінця 2024 року споживча інфляція сягне 9,7%), що значно менше середнього рівня у 14%, зафіксованого за останнє десятиліття. Однак рівень безробіття, хоча і скоротився до 14,2% (на 4,9 відсоткових пунктів менше, ніж у попередньому році), все ще залишається дуже високим і свідчить про значне гальмування економіки.

Державний борг України у 2024 році зріс до 95,6% ВВП порівняно з 82,3% у 2023 році, що відображає погіршення державних фінансів. Бюджетний дефіцит склав 18,7% ВВП. Це створює значні фінансові виклики для країни.

Прогнози щодо економіки України на наступні роки вказують на те, що річні темпи зростання ВВП у 2025–2029 роках становитимуть у середньому 4,1%. У період із 2030 до 2039 року середнє зростання уповільниться до 3,7% на рік.

Протягом наступних 15 років очікується поступове покращення позицій України у світовому рейтингу економік: із 58-го місця у 2024 році до 57-го у 2039 році.

Фото 2 — Україна посіла 58-ме місце серед найбільших економік світу

Зауважимо, в Мінекономіки прогнозують, що українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%

Автор:
Тетяна Гойденко