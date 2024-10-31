Dragon Capital дав економічний прогноз для України на 2025 рік: що буде з ВВП та курсом долара

Реальний ВВП України зросте на 3% у 2025 році завдяки внутрішньому споживанню та розвитку ВПК, споживча інфляція досягне піку на рівні 11%, а потім знизиться до 6,3%, а середньорічний курс долара буде на рівні 43 грн/дол.

Такий прогноз для української економіки озвучили аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital.

Який сценарій на 2025 рік

Згідно з базовим сценарієм, який прогнозують експерти Dragon Capital, у 2025 році військові дії будуть продовжені. Вони супроводжуватимуться дефіцитом електроенергії та робочої сили.

Очікується, що дефіцит електроенергії взимку буде відносно помірним і складатиме близько 15% від попиту (на рівні липня 2024 року) та знизиться до 6-8% у 2-3 кв 2025 року. Водночас дисбаланси на ринку праці залишатимуться значними на тлі мобілізації до Збройних сил та будуть і надалі підштовхувати вгору зарплати.

Економічне зростання

Новим імпульсом для економіки у 2025 році може стати розвиток оборонної промисловості, підтримуваний фінансуванням з пакету ERA. За оцінками високопосадовців, український ВПК здатен виробляти продукцію на суму 20 млрд доларів на рік, тоді як цього року уряд зміг профінансувати закупівлі тільки на 6 млрд доларів через обмеження фінансування. За приблизними оцінками аналітиків, оборонний сектор може додати 1-2 в.п. до зростання ВВП наступного року, порівняно з 0,4 в.п. у 2023 році, за умови суттєвого збільшення фінансування.

Також очікується, що реальний ВВП у 2025 році зросте на 3,0% р/р (рік до року, - ред.) завдяки поступовому відновленню внутрішнього споживання та розвитку ВПК, але дефіцит електроенергії та робочої сили продовжать стримувати зростання.

Додаткову підтримку економічному зростанню може надати відновлення банківського кредитування та масштабування програм страхування воєнних ризиків. Однак ці два фактори навряд чи матимуть великий внесок, враховуючи їх повільну динаміку досі.

Курс валют та інфляція

Очікується, що фундаментальний інфляційний тиск буде поступово вщухати завдяки стабілізації цін на електроенергію для промислових споживачів. Проте показник споживчої інфляції досягне пікових значень на рівні 11% р/р тільки у квітні-травні 2025 року через низьку базу порівняння в сегменті сирих харчових продуктів, і знизиться до 6,3% р/р до кінця року.

Аналітики прогнозують, що НБУ буде утримувати ключову ставку на поточному рівні 13% і підтримувати стабільність курсу, поки споживча інфляція буде рухатися вгору.

"Очікуючи, що Нацбанк почне послаблювати монетарну політику в другій половині 2025 року, зокрема за рахунок повернення до практики керованої девальвації гривні, ми прогнозуємо послаблення курсу до 45 грн/дол США до кінця 2025 року (-6,6% р/р) і оцінюємо середньорічний курс на рівні 43 грн/дол. США", - заявляють аналітики.

Що буде з державними фінансами

В Dragon Capital вважають, що нещодавні податкові зміни принесуть близько 3,1 млрд доларів додаткових надходжень до бюджету у 2025 році. Це дозволить дещо збільшити військові видатки до 58 млрд доларів (тобто приблизно на 2 млрд доларів) і незначно скоротити дефіцит бюджету до 39 млрд доларів, за умови, що зростання невійськових витрат буде обмеженим (не включається додаткове фінансування ВПК з пакету ERА в показники бюджету, оскільки воно не впливатиме на стан державних фінансів).

На думку аналітиків, хоча дефіцит бюджету залишиться значним, близько 19% ВВП, завдяки ERA структура його фінансування суттєво зміститься на користь безповоротних коштів, що сприятиме стабілізації показника борг/ВВП на рівні близько 91% після трьох років зростання.

Що вплине на українську економіку у 2025 році

Аналітики вважають, що запорукою стабільності української економіки в 2025 році стане пакет на 50 мільярдів доларів, забезпечений доходами від російських активів. Цей пакет дозволить забезпечити стійкість економіки України в 2025 році і продовжувати супротив загарбнику навіть при зменшенні військової допомоги партнерами.

Вони зазначили, що попри те, що параметри, графік виплат і умови внесків країн G7 ще будуть узгоджуватись, з наявної інформації відомо, що Україна зможе отримати доступ до фінансових ресурсів з пакету вже наприкінці поточного року, і матиме можливість використовувати кошти як на економічні, так і на військові витрати.

На скільки грошей може розраховувати Україна

В Dragon Capital зазначають, що уряд може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішнього фінансування дефіциту бюджету в 2025 році, на рівні з поточним роком. Із цієї суми 12,5 млрд євро (майже 14 млрд доларів) надійдуть з раніше затвердженої 4-річної програми підтримки від ЄС Ukraine Facility, 2,7 млрд доларів — від МВФ в рамках програми EFF, а решту - близько 21 млрд доларів - можна буде отримати з пакету ERA.

Слід зауважити, що фінансування в рамках ERA буде погашатись за рахунок доходів, генерованих замороженими російськими суверенними активами, в першу чергу активами на суму 190 млрд євро, які були заморожені в глобальному депозитарії Euroclear з головним офісом в Бельгії. Тож ці надходження не створюватимуть додатково боргового навантаження для України, хоч формально можуть враховуватись як кредит.

Також повідомляється, що Україна матиме додатковий фінансовий ресурс для закупівлі зброї, що може стати надважливим фактором у випадку зниження або зупинки військової допомоги США після тамтешніх президентських виборів. У більш позитивному сценарії продовження військової допомоги від США уряд зможе спрямувати додаткові кошти на розвиток внутрішнього ВПК, що має стати для керівництва країни стратегічно пріоритетним напрямком, та створити запас ліквідності на 2026 рік.

Ризики для української економіки

Ключові ризики для української економіки пов’язані з війною, зокрема з більш суттєвим пошкодженням критичної інфраструктури: генеруючих і розподільчих електроенергетичних потужностей, газових активів, портів Чорного моря. Також, просування російської армії в Донецькій області ставить під загрозу роботу ключового активу по видобуванню коксівного вугілля.

Однак аналітики вважають, що потенційна втрата цих виробничих потужностей матиме обмежений негативний вплив на економіку.

Інші менш суттєві ризики пов’язані з погодними умовами, які впливатимуть на дефіцит електроенергії та врожаї с/г культур, коливаннями курсу пари долар/євро, оскільки українська економіка поступово переорієнтовується на євро, та динамікою цін на основних товарних ринках ЄС та світу (зернові, руда, метали, нафта, газ та електроенергія).