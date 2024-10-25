KSE склала прогноз щодо майбутнього української економіки: що буде з ВВП, зарплатами і курсом долара

Вперше за час війни KSE Institute проаналізував майбутнє української економіки і склав прогноз щодо того, що в майбутньому буде з реальним ВВП України, зарплатами, рівнем безробіття, курсом долара і інфляцією.

Про це розповів президент KSE Тимофій Милованов.

"Перший раз за час війни KSE Institute аналізує майбутнє української економіки. Російську ми аналізуємо постійно, щоб дати альтернативу оптимістичним прогнозам МВФ, на даних які їм дає сама росія. А ось про Україну ми зробили прогноз вперше, це вимагало багато серйозної роботи і ми цим дуже пишаємось", - йдеться в його повідомленні.

Прогноз щодо економіки та відновлення

Реальний ВВП України в 2027 році буде все ще на 10% нижче довоєнного рівня;

Зростання реальної зарплати: -11,3% (2022) → +3,6% (2023) → +14,1% (2024);

Безробіття: 21,1% (Пік був у 2022:) → 18,2%(2023) →14,1%(2024) → ~10% до 2027 року;

Кількість вакансій зростає попри зменшення населення;

Найвищі зарплати в секторах: ІТ, будівництво, оборонна промисловість.

Інші прогнози:

Курс долара: 42,6 грн (кінець 2024) → 48,6 грн (2027);

Інфляція залишиться вище цільового рівня 5% до 2027 року;

Потреба у фінансовій допомозі: $90 млрд до 2027 року.

Ситуація з енергетикою

Потужності електрогенерації зменшились вдвічі - до 18 ГВт;

Збитки енергетичному сектору: $11 млрд;

Дефіцит електроенергії взимку 2024/25: 15-30% від пікового попиту;

88% компаній готові до можливих відключень світла;

Електроенергія від дизель-генераторів коштує ~25 грн/кВт*год.

З повним текстом макроекономічного прогнозу можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що Світовий банк переглянув свій прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік, знизивши його до 2%. Це суттєве погіршення порівняно з попередніми оцінками, що пов'язане з масштабними збитками, завданими російським вторгненням, а також перебоями в енергопостачанні.

Прогнози ВВП України на 2024 рік

Попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, прогнозують в Мінекономіки.

Не дивлячись на таку позитивну оцінку від Мінекономіки, за оцінками Національного банку України зростання економіки у поточному році складе лише 3%, а в наступному - 4,5%. Прогноз зростання ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Зазначимо, що внаслідок весняних обстрілів по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.

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