Світовий банк погіршив прогноз для економіки України на 2025 рік

Світовий банк переглянув свій прогноз щодо економічного зростання України на 2025 рік, знизивши його до 2%.

Про це йдеться в повідомленні Світового банку.

Це суттєве погіршення порівняно з попередніми оцінками, що пов'язане з масштабними збитками, завданими російським вторгненням, а також перебоями в енергопостачанні.

Зазначається, що у 2023 році економіка України показала зростання на рівні 5,3%, але в наступні роки це зростання значно сповільниться — до 3,2% у 2024 році та 2% у 2025.

Економічний огляд Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії підкреслює, що зростання в Україні, як і в інших країнах регіону, уповільнюється на тлі низки криз, включаючи наслідки війни та високої інфляції.

Ситуація в Україні ускладнюється руйнуваннями інфраструктури та перебоями з енергопостачанням, що робить відновлення економіки особливо складним.

Водночас, загальне економічне зростання в регіоні очікується на рівні 2,6% у 2025 році, що також є нижчим за попередні прогнози.

Світовий банк закликає країни, включаючи Україну, інвестувати в розвиток людського капіталу та освіти, щоб стимулювати довгострокове економічне зростання.

Додамо, що не лише Світовий банк погіршив свої прогнози. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) також знизив прогноз щодо зростання ВВП України з 6% у травні до 4,7% наступного року, через російські атаки на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Прогнози ВВП України на 2024 рік

Попри російську агресію, яка триває вже третій рік, українська економіка у 2024 році продовжить відновлюватися після масштабного падіння і, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, прогнозують в Мінекономіки.

Не дивлячись на таку позитивну оцінку від Мінекономіки, за оцінками Національного банку України зростання економіки у поточному році складе лише 3%, а в наступному - 4,5%. Прогноз зростання ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Зазначимо, що внаслідок весняних обстрілів по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.