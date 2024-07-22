Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників для щорічного економічного зростання

Аби досягти прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, Україні потрібно залучити 4,5 мільйона додаткових працівників. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Вона також зазначила, що війна і внутрішня міграція призвели до значного скорочення робочої сили. Кількість працевлаштованих зменшилася з 11,5 мільйона у 2021 році до 9 мільйонів у 2023 році, створивши кадровий дефіцит та структурне безробіття.

"За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково", - повідомила Бережна.

Водночас, перший заступник міністра Олексій Соболев зазначив, що за підсумками першого півріччя 2023 року ВВП зріс на 4,1%, а зростання за підсумками року очікується на рівні 3,5%.

"Що стосується прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, то базовий сценарій, затверджений нещодавно урядом, враховує, як безпекові фактори, так і інші чинники, частина яких випливає із безпекової ситуації", - сказав Соболев.

Уряд очікує зростання ВВП наступного року на 2,7%

Нагадаємо, у липні Кабінет Міністрів ухвалив Бюджетну декларацію на 2025–2027 роки, згідно з якою прогнозується поступове відновлення економіки. В очікуваннях на 2025 рік – зростання ВВП на 2,7%, а на 2026 і 2027 роки – на 7,5% і 6,2% відповідно.

Очікується, що основний внесок у зростання ВВП матиме інвестиційний попит, зокрема завдяки відновленню інфраструктури та розбудові оборонних потужностей. Бюджет також сприятиме зростанню через фінансування капітальних видатків і програми підтримки бізнесу.

Також прогнозується, що попит домогосподарств також суттєво вплине на ВВП, завдяки зростанню оплати праці на тлі структурного дисбалансу на ринку праці. До 2027 року планується зниження рівня безробіття до 16% (у 2024 році – 17,7%, у 2026 році – 17,4%). Розмір мінімальної заробітної плати у 2025–2027 роках становитиме 8 000 грн.

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