Украине не хватает 4,5 миллиона работников для ежегодного экономического роста

Чтобы достичь прогнозных макропоказателей на 2025-2027 годы, Украине нужно привлечь 4,5 миллиона дополнительных работников. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Она также отметила, что война и внутренняя миграция привели к значительному сокращению рабочей силы. Количество трудоустроенных уменьшилось с 11,5 миллионов в 2021 году до 9 миллионов в 2023 году, создав кадровый дефицит и структурную безработицу.

"По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП к 2030 году на 7% нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно", — сообщила Бережная.

В то же время, первый замминистра Алексей Соболев отметил, что по итогам первого полугодия 2023 года ВВП вырос на 4,1%, а рост по итогам года ожидается на уровне 3,5%.

"Что касается прогнозных макропоказателей на 2025-2027 годы, то базовый сценарий, утвержденный недавно правительством, учитывает как факторы безопасности, так и другие факторы, часть которых вытекает из ситуации безопасности", — сказал Соболев.

Правительство ожидает рост ВВП в следующем году на 2,7%

Напомним, в июле Кабинет Министров принял Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, согласно которой прогнозируется постепенное восстановление экономики. В ожиданиях на 2025 год – рост ВВП на 2,7%, а на 2026 и 2027 годы – на 7,5% и 6,2% соответственно.

Ожидается, что основной вклад в рост ВВП будет иметь инвестиционный спрос, в частности, благодаря восстановлению инфраструктуры и развитию оборонных мощностей. Бюджет также будет способствовать росту через финансирование капитальных расходов и программы поддержки бизнеса.

Также прогнозируется, что спрос домохозяйств существенно повлияет на ВВП, благодаря росту оплаты труда на фоне структурного дисбаланса на рынке труда. К 2027 году планируется снижение уровня безработицы до 16% (в 2024 году – 17,7%, в 2026 году – 17,4%). Размер минимальной заработной платы в 2025-2027 годах составит 8000 грн.

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