Как отключение электроэнергии повлияли на рост ВВП

В июне 2024 г. ВВП Украины вырос на 1,1% [±1%] по сравнению с июнем прошлого года. В итоге за первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1% [±1%] по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

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Такие данные были обнародованы в Минэкономики.

Отмечается, что основной причиной замедления темпов роста экономики стали отключение электроэнергии из-за ее дефицита.

Но, как отмечают в Минэкономики, несмотря на негативные факторы, экономическое обновление продолжается.

«В течение июня экономика функционировала в сложных условиях отключений электроэнергии, что ослабляло экономическую активность как предприятий, так и потребителей. Однако, благодаря высокому уровню адаптивности к сложным условиям и опыту реагирования на такие вызовы, украинская экономика продолжила рост", - подчеркнула первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, среди факторов, которые этому способствовали, также высокие темпы экспорта продукции горно-металлургического комплекса и раннее начало сбора урожая озимых культур.

Кроме того, к положительным факторам, которые влияли на экономический рост, можно отнести и стабильную работу Украинского морского коридора и возможности отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту.

Как подчеркнула Свириденко, динамика роста экономики в первом полугодии 2024 года на уровне 4,1% отвечает обновленному. правительственному прогнозу, согласно которому, рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.

В то же время анализ показывает, что дефицит квалифицированных кадров негативно влияет на ожидания бизнеса.

Положительная динамика

Как сообщают в Минэкономики, в июне сохранилась положительная динамика во внутренней торговле.

Возрастала и строительная сфера, где основными драйверами роста стали бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитального восстановления, а также ремонт дорожного покрытия на аварийных участках.

Также происходил существенный рост в сельском хозяйстве благодаря более раннему началу сбора урожая из-за погодного фактора, который позволил обработать большие площади и собрать большие объемы урожая. В животноводстве положительная динамика сохраняется из-за стабильного спроса на внутреннем рынке и государственной поддержки производителей. В то же время увеличение затратности производства из-за использования резервного питания негативно влияет на производителей продукции птицеводства, в частности, производителей яиц.

"В настоящее время ключевыми не решенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также последствия разрушения энергетической инфраструктуры. Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы восстановления производственной активности. Также негативными факторами для экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда", - отмечают в Минэкономики.

Напомним, в мае 2024 г. ВВП Украины вырос на 3,7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.

Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит лишь 3%, а в следующем - 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в результате недавних обстрелов, нанесенных россиянами по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, что требуют значительных энергоресурсов.

Как сообщают в регуляторе, в I квартале 2024 года рост реального ВВП был слабее, чем ожидалось.

В то же время, по прогнозам регулятора, могут реализоваться и положительные сценарии, например расширение экспортных возможностей, передача Украине средств от замороженных российских активов, ускорение евроинтеграционных процессов, реализация масштабной программы восстановления Украины.