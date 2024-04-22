США просят ЕС снизить налог на доходы от замороженных активов РФ

США призвали Европейский Союз снизить налоги на доходы от замороженных российских активов с тем, чтобы увеличить средства для финансирования Украины.

Об этом сообщает Financial Times .

Как отметил советник президента США по международной экономике Дейлип Сингх, США предложили привлечь десятки миллиардов евро для Украины путем предоставления кредитов под залог будущих доходов от замороженных активов.

Этот шаг может включать выпуск облигаций для частного сектора или ссуду от одного или нескольких правительств G7, которая будет погашаться в первую очередь за счет процентных поступлений.

По словам Сингха, для того чтобы эта идея сработала, необходимо "максимизировать годовой процентный доход" от этих активов.

По его мнению, если обсудить, куда реинвестировать деньги, и изменить налоговый режим доходных потоков, стоимость процентных платежей может вырасти до 5 млрд. евро в год.

"Важно не только то, куда инвестируются активы, но и то, как они облагаются налогом. Мы должны максимизировать каждый евро из этих иммобилизованных резервов в пользу Украины", - подчеркнул Сингх.

Он добавил, что кредиторам нужны гарантии того, что они получат деньги обратно, а этого можно добиться, отложив определенный процент резервов.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Также Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.