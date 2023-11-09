Украине необходимы все замороженные активы РФ, процентов будет недостаточно для восстановления - Reuters

Украина сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что по оценкам Киева, чтобы отстроить страну, разрушенную полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года, потребуется 400 миллиардов долларов, и эта сумма может удвоиться, если учесть компенсации жертвам войны.

Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра сообщила Reuters, что партнеры рассматривают возможность введения налога на доходы или инвестиции замороженных российских активов. Такую идею Киев приветствует, но считает недостаточной.

По ее словам, решение о полной конфискации активов и передаче их Украине "нет альтернативы".

"Да, такое решение требует политической воли. Любые альтернативы, какими бы искренними и благородными они ни были, генерируют недостаточно средств и могут быть исключительно промежуточным и достаточно быстрым вариантом, чтобы собрать несколько миллиардов на неотложные нужды восстановления Украины", – сказала она. .

Вопрос поиска средств для восстановления экономики и ведения войны с Россией актуален как никогда, поскольку Киев очень зависим от помощи союзников, поскольку украинская экономика не в состоянии генерировать достаточно средств.

Госбюджет Украины на 2024 год, принятый парламентом в четверг, предусматривает дефицит в размере около 41 миллиарда долларов или около 20% ВВП, при этом более половины расходов запланировано на оборону.

Замороженные активы РФ: стоит ли на них рассчитывать

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине и ее послевоенному восстановлению.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 миллиарда евро (223 миллиарда долларов), отметив, что блок решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

В октябре лидеры ЕС решили использовать миллиарды евро доходов, полученных от замороженных российских активов для помощи Украине, а Еврокомиссия, как ожидается, выдвинет правовые предложения в начале декабря.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Bloomberg в июне сообщало, что ЕС считает невозможным законно конфисковать эти активы, тогда как рассматривается временное использование заблокированных средств.