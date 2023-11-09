Україні необхідні всі заморожені активи РФ, відсотків буде недостатньо для відбудови - Reuters

Україна повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що за оцінками Києва, щоб відбудувати країну, зруйновану повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року, буде потрібно 400 мільярдів доларів, і ця сума може подвоїтися, якщо врахувати компенсації жертвам війни.

Заступник міністра юстиції України Ірина Мудра повідомила Reuters, що партнери розглядають можливість запровадження податку на доходи або інвестиції заморожених російських активів. Таку ідею Київ вітає, але вважає недостатньою.

За її словами, рішення про повну конфіскацію активів і передачу їх Україні "не має альтернативи".

"Так, таке рішення потребує політичної волі. Будь-які альтернативи, якими б щирими і благородними вони не були, генерують недостатньо коштів і можуть бути виключно проміжним і досить швидким варіантом, щоб зібрати кілька мільярдів на нагальні потреби відновлення України", – сказала вона.

Питання пошуку коштів для відновлення економіки та ведення війни з Росією актуальне як ніколи, оскільки Київ дуже залежний від допомоги союзників, оскільки українська економіка не в змозі генерувати достатньо коштів.

Держбюджет України на 2024 рік, прийнятий парламентом у четвер, передбачає дефіцит у розмірі близько 41 мільярда доларів або близько 20% ВВП, при цьому більше половини витрат заплановано на оборону.

Заморожені активи РФ: чи варто на них розраховувати

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні та її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що блок вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

У жовтні лідери ЄС вирішили використати мільярди євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів для допомоги Україні, а Єврокомісія, як очікується, висуне правові пропозиції на початку грудня.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Bloomberg у червні повідомляло, що ЄС вважає неможливим законно конфіскувати ці активи, тоді як розглядається тимчасове використання заблокованих коштів.