Без підтримки союзників Україні загрожує "фінансова діра" у розмірі $29 млрд - Рolitico

Наступного року Україна може опинитися у складному фінансовому становищі, оскільки без подальшої підтримки від союзників Києву загрожує дефіцит бюджету у 29 мільярдів доларів.

Про це пише Рolitico, посилаючись слова міністра фінансів України Сергія Марченка.

Марченко підкреслив важливість збереження макроекономічної стабільності, адже окрім воєнного конфлікту, Україну може спіткати і економічна криза. Він зазначив, що в такому разі її наслідки відчуватимуть не лише Україна, але й країни Європейського союзу.

Згідно з повідомленням, Європейська комісія обіцяла виділити україні 50 мільярдів євро, але Угорщина та Словаччина виступають проти подальшого фінансування Києва, посилаючись на проблеми з корупцією.

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки. Це рішення хочуть затвердити в рамках перегляду бюджету блоку.

Марченко відзначив, що Україна готова проводити подальші реформи і боротися з корупцією, однак допомога необхідна негайно.

Ситуацію ускладнює і опір Конгресу Сполучених Штатів щодо надання подальшої допомоги Україні, як це пропонує адміністрація Президента Байдена. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що США починають надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути можливість підтримки.

При цьому, Euroclear повідомила, що лише за перші дев’ять місяців цього року вона заробила 3 ​​мільярди євро на заморожених російських активах

Бюджет 2024: що передбачено

Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень.

До другого читання доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн. Видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн.

Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн. Зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ). Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%).

ЄС передасть Україні дохід від заморожених активів

Видання пише, що Марченко закликав союзників направити до України близько $300 мільярдів російських активів, які були заморожені країнами G7 на початку війни. Він наголосив, що це законний пріоритет для України, яка прагне використати ці ресурси для відновлення країни.

Зауважимо, Financial Times писало, що Євроомісія має намір представити план, який би полегшив передачу доходів від заморожених активів до Києва, на початку грудня.

За даними бельгійського уряду, 180 мільярдів євро зберігається в Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.