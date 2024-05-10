Як зміниться курс біткоїну у постхалвінговий період - оцінки експерта

Якщо до середини осені, тобто в постхалвінговий період, біткоїн зроста на 75%, тоді курс монети досягне показника у $110-112 тис. Про це в коментарі Delo.ua розказала засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко. Більше про динаміку курсу криптовалют, читайте у статті "Після халвінгу. Що впливатиме на курс біткоїну до середини осені".

"Шлях до цієї мети може бути дуже різним. У попередніх трьох кейсах постхалвінгового ралі в перші 2 місяці бували досить глибокі відкати. Але вони не перевищували 25%. У поточній ситуації це означає, що Bitcoin у травні-червні може відкотитися до $50 тис. З погляду статистики, це найнегативніший сценарій. І вже після цього курс вирушить до $110-112 тис.", - каже Наталія Бойко.

Основною причиною для можливої корекції BTC може бути стандартний для травня розпродаж на глобальних фінансових ринках, зазначає експерт. Справа в тому, що, згідно зі статистикою, прибутковість ринку акцій у період із травня по жовтень у 3-4 рази нижча, ніж у період з листопада по травень. В результаті Уолл-стріт каже "продавай у травні і йди".

"Тож кореляція із фондовими індексами може легко потягнути за собою криптовалюту", - попереджає Бойко.

Що думають про майбутнє курсу біткоїну іноземні експерти

В основному аналітики вважають, що після халвінгу цифрове золото має зростати. Зокрема, експерти компанії Finder кажуть, що до кінця 2024 року ціна біткоїну досягне відмітки $109,1 тис., у 2025 - до $150,9 тис., у 2030 - до $567,7 тис. Такі висновки експерти зробили на базі останнього квітневого опитування 31-ка учасника криптоіндустрії.

Зокрема, віце-президент Web3 для RealFevr Педро Фебреро вважає, що ціна BTC сягне $200 тис. до кінця 2024 року. Причина – зацікавленість інвесторів у можливості придбати біткоїни через біржові фонди.

"Динаміка цін на біткоїн демонструє вплив нещодавно запущених біржових фондів (ETF). Тепер, коли BTC досяг історичного максимуму у березні, я підозрюю, що більше покупців заполонить ринок і підштовхне біткоїн ще вище", - каже Фебреро.

Засновник Unocoin Technologies PVT LTD Сатвік Вішванат також налаштований оптимістично. Він прогнозує, що у 2024 році BTC досягне $150 тис., тому що в цій монеті зацікавлені великі та роздрібні інвестори.

"Аналіз історичних цінових тенденцій, ринкових настроїв, темпів впровадження та макроекономічних факторів, таких як інфляція та геополітичні події, вплинули на прогнози ціни біткоїну. Поточна ціна BTC вважається заниженою через його зростаюче впровадження як захист від інфляції та збільшення інституційного інтересу. Ці фактори вказують на підвищення вартості біткоїна, що підтримується його обмеженою пропозицією та зростаючим попитом як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів", - говорить Вішванат.

Більше про динаміку курсу криптовалют, читайте у статті Delo.ua "Після халвінгу. Що впливатиме на курс біткоїну до середини осені".