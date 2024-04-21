В криптомережі Bitcoin відбувся четверий халвінг

Вчора, 20 квітня, в мережі біткоїна на блоці 840 000 відбувся четвертий за рахунком халвінг. При цьому, нагорода майнерів за здобутий блок скоротилася з 6,25 BTC до 3,125 BTC.

Про це повідомляє Cointelegraph.

Зазначимо, що халвінг – це запрограмований процес у протоколі Bitcoin, який відбувається кожні 210 000 видобутих блоків, тобто приблизно кожні чотири роки.

Проте, з вчорашнього дня майнери біткойнів отримуватимуть лише 3,125 BTC за видобутий блок, порівняно з попередніми 6,25 BTC. Скорочення винагороди за майнінг вдвічі, фактично уповільнить швидкість створення нових біткойнів.

Ця подія спонукала криптоспільноту з нетерпінням очікувати, що буде далі з ціною біткойна, оскільки за деякими прогнозами його вартість може сягнути 250 000 доларів США.

Згідно з даними CoinMarketCap, на момент халвінгу ціна біткойна становить 63 960 доларів, що на 1,16% більше за останні 24 години.

Останні три халвінги відбулися в 2012, 2016 і 2020 роках, що призвело до значного падіння винагород за майнінг з часом. Перший халвінг біткойна відбувся в 2012 році, коли винагороду за майнінг блоку було зменшено з 50 до 25 BTC.

Зазначається, що основна мета халвінгу біткойнів — це управління дефіцитом і регулювання інфляційної пропозиції біткойнів. Цей механізм був вбудований у код засновником біткойна під псевдонімом Сатоші Накамото.

Вплив халвінгу на ринкові показники

Як пише Іncrypted, цей халвінг, як і попередні три, пройшов без технічних збоїв.

Загальна кількість транзакцій також практично не змінилася, як і загальна сума переказів, що свідчить про відсутність ажіотажу.

Ринкові показники біткоїну демонструють стабільність і майже не зазнали змін порівняно з періодом до халвінгу, що підтверджує прогнози колишнього генерального директора криптовалютної біржі Binance, Чанпена Чжао (CZ).

"Протягом кількох місяців, що передують цій події, буде багато новин та очікувань. Наступного дня після халвінгу ціна біткоїну не подвоїться. І люди питатимуть, чому цього не сталося", - заявив CZ.

Після халвінгу ціна на біткоїн лише незначно впала, що також відбилось на ринковій капіталізації цієї криптовалюти.

Нагадаємо, американська Комісія з цінних паперів та бірж у січні 2024 року вперше за 10 років схвалила біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн, тобто, винесла позитивне рішення на запуск біткоїн-ETF від BlackRock та інших компаній.

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