В криптосети Bitcoin состоялся четверый халвинг

Вчера, 20 апреля, в сети биткоина на блоке 840 тысяч состоялся четвертый по счету халвинг. При этом награда майнеров за полученный блок сократилась с 6,25 BTC до 3,125 BTC.

Об этом сообщает Cointelegraph.

Отметим, что халвинг – это запрограммированный процесс в протоколе Bitcoin, который проходит каждые 210 000 добываемых блоков, то есть примерно каждые четыре года.

Однако со вчерашнего дня майнеры биткойнов будут получать только 3,125 BTC за добытый блок по сравнению с предыдущими 6,25 BTC. Сокращение вознаграждения за майнинг вдвое, фактически замедлит скорость создания новых биткойнов.

Это событие побудило криптосообщество с нетерпением ожидать, что будет дальше с биткойной ценой, поскольку по некоторым прогнозам его стоимость может достичь 250 000 долларов США.

Согласно данным CoinMarketCap, на момент халвинга цена биткойна составляет 63 960 долларов, что на 1,16% больше последних 24 часов.

Последние три халвинга прошли в 2012, 2016 и 2020 годах, что привело к значительному падению вознаграждений за майнинг со временем. Первый биткойный халвинг состоялся в 2012 году, когда вознаграждение за майнинг блока было уменьшено с 50 до 25 BTC.

Отмечается, что основная цель халвинга биткойнов – это управление дефицитом и регулирование инфляционного предложения биткойнов. Этот механизм был встроен в код основателем биткойна под псевдонимом Сатоши Накамото.

Влияние халвинга на рыночные показатели

Как пишет Incrypted, этот халвинг, как и предыдущие три, прошел без технических сбоев.

Общее количество транзакций также практически не изменилось, как и общая сумма переводов, что свидетельствует об отсутствии ажиотажа.

Рыночные показатели биткоина демонстрируют стабильность и почти не претерпели изменений по сравнению с периодом в халвинге, что подтверждает прогнозы бывшего генерального директора криптовалютной биржи Binance, Чанпена Чжао (CZ).

"В течение нескольких месяцев, предшествующих этому событию, будет много новостей и ожиданий. На следующий день после халвинга цена биткоина не удвоится. И люди будут спрашивать, почему этого не произошло", - заявил CZ.

После халвинга цена на биткоин лишь незначительно упала, что также отразилось на рыночной капитализации этой криптовалюты.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам в январе 2024 года. впервые за 10 лет одобрила биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин, то есть вынесла положительное решение на запуск биткоин-ETF от BlackRock и других компаний.

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