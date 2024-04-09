Как халвинг повлияет на курс Bitcoin – оценки экспертов

После халвинга курс биткоина может возрасти до $100 тыс., считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Но цифровое "золото" может не только расти, но и иметь коррекции. Поэтому нужно осторожно вкладывать деньги в крипту и следить за курсом криптовалют. Больше о будущей ситуации на крипторинке читайте в статье Delo.ua “В ожидании халвинга. Что ждет курс биткоина этой весной”.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

"Курс будет зависеть от крупного капитала фондов. Поступление свободных средств может вывести цену BTC до уровня в $100 тыс", - говорит аналитик.

При этом аналитик ЦБТ Максим Орыщак уверен, что цена цифрового "золота" будет уверенно расти не только в 2024-м, но и в 2025 году.

"На 2025 год консенсус-прогнозы дают более грандиозные ориентиры от $120 тыс. до $200 тыс. Однако впереди еще много событий. Поэтому стоит очень осторожно выбирать уровни для инвестиционных покупок", - обращает внимание эксперт.

Что такое халвинг и почему он важен

Напомним, Delo.ua уже объясняло, как проходит халвинг BTC. Майнеры добывают биткоин. Для этого используют специальное оборудование и ищут новые блоки в сети Bitcoin. Блоки – это записи в блокчейн-сети, благодаря которым существует инфраструктура криптовалюты.

Всего майнеры могут добыть 21 млн. монет. За работу люди получают вознаграждение. Ее размер уменьшается в 2 раза, когда изготовлены следующие 210 тыс. блоков в блокчейне. Это называется халвинг.

Сейчас халвинг биткоина проходит раз в четыре года. Событие уже произошло в ноябре 2012-го, июле 2016-го, мае 2020-го. За это время вознаграждение за майнинг одного блока уменьшилось с 50 до 6,25 BTC. Следующий халвинг пройдет в апреле 2024 года – примерно 20 числа. Тогда вознаграждение снизится до 3,125 BTC.

Халвинг, как правило, влияет на удорожание биткоина. Причина в том, что майнинг – это по факту эмиссия криптовалюты, которая из-за инфляции приводит к обесцениванию денег. А система халвинга создана, чтобы сдерживать уровень инфляции биткоина.

Больше о будущей ситуации на крипторинке, читайте в статье Delo.ua "В ожидании халвинга. Что ждет курс биткоина этой весной".