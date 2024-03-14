В очікуванні халвінгу. Що чекає на курс біткоїну цієї весни

За останній місяць головна криптовалюта – біткоїн – зросла на 46% та дійшла до відмітки у $73,3 тис. Курс цифрового "золота" піднімався настільки стрімко, що навіть дозволив «монеті» подолати минулий історичний максимум у $69 тис., який було досягнуто у листопаді 2021 року. Цього разу – 5 березня-2024 – курс BTC зміг вирости до $69,2 тис. Редакція Delo.ua розповідає, які причини спровокували серйозне зростання біткоїну та який сценарій очікує на курс BTC в період халвінгу.

Чому курс Bitcoin виріс у лютому

Як зазначив аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua, у лютому Bitcoin (BTC) подорожчав на 43%, а Ethereum (ETH) - на 48%. Таким чином, "монети" подолали курсові максимуми минулих років.

"Основна причина вертикального зростання крипторинку в лютому полягає у очікуваннях криптоінвесторів. Вже 23 травня Комісія з цінних паперів США (SEC) має опублікувати рішення щодо спотового Ethereum-ETF від компанії VanEck. SEC могла б перенести рішення. Однак, після схвалення 11 січня спотових Bitcoin-ETF, перенесення виглядатиме нечесно. Як підігравання якомусь іншому фонду", - каже Орищак.

На думку Орищака, репутація глави SEC Гері Генслера як криптоненависника вже підмочена некоректними справами щодо інших криптопроектів, тож зараз краще показати прозорість та 23 травня схвалити запуск першого спотового Ethereum-ETF від компанії VanEck.

Нагадаємо, що ввечері 10 січня SEC схвалила 11 Bitcoin-ETF. В цьому переліку відомі гравці інвестиційного ринку США: Grayscale, Franklin Templeton, Valkyrie, BlackRock, Fidelity та ін. Тепер ці спотові фонди Bitcoin ETF торгуються на біржах під тікерами: наприклад, Grayscale під тікером GBTC. Тож, як результат, інвестори можуть покупати біткоїн не тільки самостійно на біржах, а й через інвестиційні фонди, де їх активи мають високий захист та гарантії повернення грошей.

Тепер коли спотові Bitcoin-ETF запрацювали, великі інвестори чекають на запуск аналогічних інструментів для вкладення грошей й в ефір. Тож старт спотового Ethereum-ETF від компанії VanEck може стати першою ластівкою в цьому напрямку.

"Курс на крипторинку зростає, тому що інвестори впевнені – перший Ethereum-ETF буде схвалено у травні. Тому усі «монети" йдуть угору за три місяці до очікуваної події. Саме так відбувалось й напередодні старту перших Bitcoin-ETF. Тоді зростання біткоїну досягло 78% до схвалення SEC. Зараз історія може повторитися. Тож курси біткоїну та ефіру можуть знову йти в плюси», - каже Орищак.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також вважає, що головним драйвером зростання вартості криптовалют став приплив капіталу до Bitcoin ETF. Фонди для підтримки необхідної динаміки своїх акцій змушені виходити на спотовий ринок із купівлею біткоїну, що створює суттєвий попит.

Власне, у лютому-2023 до фондів "зайшло" понад $3,1 млрд. Це одні з найкращих результатів серед усіх ETF, зареєстрованих у США.

"При цьому продавці бачать сформований тренд і високий попит, тож перестають продавати BTC, а роблять це лише з гострої необхідності, наприклад, для поповнення оборотних засобів чи фіксації (зокрема, часткового) прибутку за своїми позиціям. У результаті на ринку спостерігається ситуація високого попиту при звуженні пропозиції. При цьому ETF конкурують між собою за можливість придбати Bitcoin і це також штовкає курс «монети" на нові рівні», - пояснює Шевчишин.

Також експерт додає, що в інформпросторі різко зросла кількість новин про Біткоін, і цей фактор підігріває інтерес до токену з боку роздрібних інвесторів. Так, нещодавно сплеск відповідних запитів у Google серед британців зріс на 220%.

Як курс біткоїну може мінятися у березні

Ймовірність корекції BTC в березні існує, каже Андрій Шевчишин. Такий розворот курсу може бути пов’язаний з рішенням ФРС щодо відсоткової ставки та її перспектив (рішення очікується 19-20 березня – прім. Ред.).

"Може скластися ситуація, коли інвестори побоюючись довшого періоду високих ставок можуть знизити приплив у фонди, або почати виводити з них гроші, фіксуючи прибуток. Це позначиться на динаміці ціни. Така корекція може бути болісною (до 20% в мінусі), але не тривалою". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Якщо така корекція відбудеться, виникне можливість придбати криптоактиви на більш привабливих рівнях, щоб потім отримати доход при подальшому зростанні курсу, каже Шевчишин.

"Поточний базовий сценарій для руху біткоїну залишається в зоні $67-69 тис., з фіксацією прибутку на цьому рівні", - говорить експерт.

Тим часом Максим Орищак вважає: якщо корекція вартості цифрового "золота" відбудеться, наприклад, через провал на американському фондовому ринку, тоді в березні курс може впасти десь на 30% - до $43-44 тис.

Водночас з цим, дані останніх тижнів говорять про рекордну торговельну активність як на криптобіржах, так і спотових ETF. Це означає, що у березні курс BTC може дійти навіть до рівня $70 тис. та вище.

"Але зазвичай рекорди торгової активності збігаються з піками і мінімумами ринку. Це потрібно обов'язково враховувати", - попереджає Орищак.

Як халвінг вплине на курс Bitcoin

Експерти та інвестори очікують на халвінг біткоїну, оскільки ця подія відбувається раз у чотири роки та може спричинити суттєве зростання вартості цієї "монети". Наразі очікується, що халвінг пройде у квітні, але точну дату назвати складно: за різними оцінками, подія може бути зафіксована в 20-х числах квітня.

"Халвінг - це плаваюча дата, яка залежить, грубо кажучи, від кількості зроблених транзакцій - за фактом від кількості зроблених блоків – кожні 210 тис. блоків. Приблизно халвінг має пройти у квітні, але сама дата може зрушити вперед через активність транзакцій-блоків". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Нагадаємо, Delo.ua вже пояснювало, як проходить халвінг BTC. Майнери видобувають біткоїн. Для цього вони використовують спеціальне обладнання та шукають нові блоки у мережі Bitcoin. Блоки – це записи у блокчейн-мережі, завдяки ним існує інфраструктура криптовалюти.

Всього майнери можуть видобути 21 млн монет. За роботу люди отримують винагороду. Її розмір зменшується у 2 рази, коли виготовлено наступні 210 тис. блоків у блокчейні. Це й називається халвінг.

Зараз халвінг біткоїну проходить раз на чотири роки. Подія вже відбулася у листопаді 2012-го, липні 2016-го, травні 2020-го. За цей час винагорода за майнінг одного блоку зменшилась з 50 до 6,25 BTC. Наступний халвінг пройде у квітні 2024 року. Тоді винагорода знизиться до 3,125 BTC.

Халвінг, як правило, впливає на здорожчання біткоїну. Причина в тому, що майнінг – це по факту емісія криптовалюти, яка через інфляцію призводить до знецінення грошей. А система халвінгу створена, щоб стримувати рівень інфляції біткоїну.

Тож яким буде курс відомої "монети" у квітні? Шевчишин вважає, що наразі вплив халвінгу біткоїну відходить на задній план, оскільки фонди своїм попитом та ліквідністю повністю перекривають інші драйвери руху. Однак після того, як знизиться винагорода майнерів за видобуток біткоїну, зменшиться й пропозиція цифрового «золота». Як результат, зросте попит з боку інвесторів. Тому цей тренд стане черговим фактором для здорожчання BTC.

"Під час «постхалвінгового ралі", тобто протягом 5-ти місяців після халвінгу - курс BTC в середньому може зрости ще на 70% і більше. Якщо статистичні закономірності спрацюють, то до кінця серпня Bitcoin торгуватиметься не нижче за $73 тис. за «монету». Максим Орищак аналітик ЦБТ

А Андрій Шевчишин говорить, що після халвінгу біткоїн може зростати, але й мати корекції: "Курс залежатиме від великого капіталу фондів. Якщо припускати перехід ФРС США до пом'якшення кредитно-грошової політики, тоді надходження вільних коштів може вивести ціну BTC до рівня $100 тис".

Загалом Максим Орищак впевнений, що ціна цифрового "золота" впевнено зростатиме не тільки у 2024-му, а й у 2025 році.

"На 2025 рік консенсус-прогнози дають грандіозніші орієнтири від $120 тис. до $200 тис. Проте попереду ще багато подій. Тож варто дуже обережно вибирати рівні для інвестиційних покупок", - звертає увагу експерт.

Який курс біткоїну бачать в майбутньому іноземні експерти

Загалом аналітики прогнозують впевнене зростання біткоїну в період халвінгу, але є й попередження про можливі суттєві корекції курсу.

Так, аналітики компанії Finder вважають, що до кінця 2024 року ціна цифрового "золота" зросте до $77,4 тис., у 2025 - до $122,6, у 2030 - до $366,9. Такі висновки експерти зробили на базі останнього січневого опитування 40-ка учасників крипторинку.

Біткоїн може зростати найближчі роки. Джерело: Finder

Зокрема, технічний директор Komodo Кадан Стадельманн у розмові з представниками Finder пояснює можливості зростання біткоїну до $80 тис. у 2024 році такими факторами:

1. Великі компанії та інституційні інвестори виявляють зростаючий інтерес до біткоїнів, що ймовірно, стимулюватиме попит.

2. Затвердження спотових ETF робить ціновий вплив на біткоїни більш суттєвим, ніж це було в попередні ринкові цикли.

3. Халвінг у 2024 році посилить дефіцит BTC, який має посилити тенденцію до збільшення його вартості.

Своєю чергою, аналітики Bitfinex у своєму звіті дійшли висновку, що через запуск ETF вперше в історії BTC з’явився пасивний попит, який призведе до нових історичних максимумів до кінця 2024 року.

"Наш аналіз прогнозує консервативну цінову ціль у $100-120 тис., яка буде досягнута до 4 кварталу 2024 року, а пік циклу буде досягнутий десь у 2025 році з точки зору загальної капіталізації криптовалютного ринку", - цитує експертів видання Cointelegraph.

Тим часом CEO Galaxy Digital Майк Новограц в інтерв’ю Bloomberg зазначив, що після оновленя історичного максимума (який відбувся 5 березня - прім. ред) можна очікувати корекцію до $50 тис. з подальшим зростанням курсу біткоїну.