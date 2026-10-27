У Києві пошкоджено офіс ДТЕК внаслідок атаки Росії (ФОТО)

27 жовтня внаслідок російського масованого обстрілу столиці було пошкоджено офіс ДТЕК “Київські електромережі”.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що наразі фахівці працюють на місці та ліквідовуєть наслідки обстрілів.

У компанії оцінюють масштаби пошкоджень.

У ДТЕК наголосили, що попри постійну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб кожна родина була зі світлом.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 23 жовтня російські війська масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок атаки ТЕС припинила генерацію електроенергії.