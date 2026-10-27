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В Киеве поврежден офис ДТЭК в результате атаки России (ФОТО)
27 октября в результате российского массированного обстрела столицы был поврежден офис ДТЭК "Киевские электросети".
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что специалисты работают на месте и ликвидирует последствия обстрелов.
В компании оценивают масштабы повреждений.
В ДТЭК подчеркнули, что, несмотря на постоянную опасность энергетики, продолжают делать все возможное, чтобы каждая семья была со светом.
О ДТЭК
Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.
Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.
Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.
Напомним, 23 октября российские войска массированно обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки ТЭС прекратила генерацию электроэнергии.