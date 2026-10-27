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Экономия на $700 млн: Electronic Arts закрыла студию разработчиков и упразднила новую Mass Effect

Electronic Arts
Electronic Arts закрыла студию разработчиков и упразднила новую Mass Effect

Американский издатель видеоигр Electronic Arts (EA) объявил о сокращении персонала и полном закрытии известной студии-разработчика BioWare, создавшей культовые серии ролевых игр Dragon Age и Mass Effect. В рамках реструктуризации разработка следующей игры по вселенной Mass Effect официально отменена.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Компания планирует уволить около 400 сотрудников, что составляет примерно 3% ее общего штата. Из них примерно 50 должностей приходится непосредственно на BioWare. Кадровые изменения являются частью стратегии экономии до 700 миллионов долларов за счет урезания расходов на исследования и разработку (R&D).

Оптимизация происходит после масштабного соглашения в августе, когда EA стала частной компанией из-за долгового выкупа (leveraged buyout) на сумму 55 миллиардов долларов во главе с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Это соглашение возложило на баланс издателя около 18 миллиардов долларов долга.

В совместном обращении к персоналу главный операционный директор EA Дэвид Тинсон и руководитель игровых студий Кэм Вебер отметили, что руководство детально проанализировало бизнес-модель и решило перераспределить ресурсы и специалистов туда, где видит наибольшие возможности для игроков и долгосрочного роста бизнеса.

Поэтому ряд разработок свернули. Под сокращение попала следующая игра Mass Effect, находившаяся на ранней стадии разработки в BioWare. Кроме того, издатель отменил запланированную игру во франшизе The Sims под кодовым названием Project Lotus, отдав приоритет другому проекту – Project Evergreen. Издатель также продолжит создание симулятора скейтбординга skate., однако команду его разработчиков снизят.

Изменение приоритетов и история упадка BioWare

В дальнейшем Electronic Arts сосредоточит инвестиции на следующих сериях и направлениях:

  • ежегодных спортивных симуляторах;
  • королевской битве Apex Legends;
  • приключенческих экшенах, включая следующую часть серии Star Wars Jedi и игру о Железном человеке (Iron Man) от Marvel;
  • Франшизе Battlefield, а также совместном проекте студий Respawn и DICE, которым предположительно станет новая игра в линейке Star Wars: Battlefront.

Студия BioWare, основанная в 1995 году, перешла в собственность EA в 2007 году. В первые годы под крылом издателя разработчики создали целый ряд коммерчески успешных хитов во франшизах Dragon Age и Mass Effect.

Однако на протяжении последних лет команду преследовали неудачи из-за разгромных оценок критиков относительно Mass Effect: Andromeda и Anthem. Последний релиз студии — Dragon Age: The Veilguard — не достиг запланированных показателей продаж, что повлекло за собой масштабные сокращения в студии в прошлом году и в конечном итоге привело к ее окончательной ликвидации.

Напомним, ранее сообщалось, что американский стриминговый гигант Netflix потерял $300 млрд рыночной стоимости и уволил топ-менеджеров из-за дефицита хитов, падения вовлечённости зрителей и неудавшейся попытки поглощения медиаконгломерата Warner Bros Discovery.

Автор:
Максим Кольц

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