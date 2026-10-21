Netflix потерял $300 млрд капитализации и уволил топ-менеджеров из-за дефицита хитов

Американский стриминговый гигант Netflix потерял примерно 300 миллиардов долларов рыночной стоимости от своего пикового значения в прошлом году на фоне дефицита хитов, снижения вовлечённости зрителей и неудачной попытки поглощения Warner Bros Discovery.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Тревожные сигналы внутри компании появились еще весной, когда ключевая внутренняя метрика частоты входов подписчиков показала убыль. Несмотря на ежегодные расходы около 20 миллиардов долларов на контент, общее время пересмотра в первом полугодии 2026 года выросло всего на 2%.

По данным фирмы Antenna, в США компания не смогла показать чистый прирост абонентов ни в одном из месяцев первых трех кварталов года (хотя в Netflix эти подсчеты отрицают). Акции стриминга упали более чем вдвое против пика 2025 года, а после последнего отчета о замедлении темпов роста выручки просели еще почти на 6%.

Увольнение топменеджеров и изменение стратегии

Соруководитель платформы Тед Сарандос провел масштабные перестановки в руководящем звене компании. Своих должностей лишились директор из контента Бела Баджария и руководитель кинонаправления Дэн Лин. Новым контентным директором назначили бывшего топ-менеджера Disney и Fox Питера Райса, главной задачей которого станет налаживание отношений с голливудскими талантами.

Одновременно сервис корректирует свой подход к классическому прокату: в следующем году фильм режиссера Греты Гервиг "Нарния" сначала выйдет на больших экранах кинотеатров. Стриминг ожидает премьеры испаноязычной ленты "La Bola Negra", а также выхода новых сезонов популярных сериалов "Дипломатка" и "Венздей".

Несмотря на кризис контента, Netflix остается крупнейшим платным стримингом мира с 325 миллионами подписчиков на конец 2025 года и низким уровнем оттока клиентов на рынке, получив за прошлый год 11 млрд долларов чистой прибыли за 45 млрд долларов выручки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Netflix сокращает около 6% работников в пределах наибольшего увольнения с 2022 года, когда платформа приступила к сокращению ориентировочно одной тысячи сотрудников своего штата.