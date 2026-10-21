Семь небанковских учреждений попали под санкции НБУ: кто потерял лицензию

Национальный банк Украины применил меры влияния к шести финансовым компаниям и одному ломбарду. ООО "Статус Капитал Плюс" потеряло лицензию, а "Инком-Финанс" к октябрю 2027 запретили проводить отдельный вид операций. Еще пять учреждений получили письменные оговорки или требования устранить нарушения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 октября.

Кто потерял лицензию

НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "Статус Капитал Плюс".

Причиной стало невыполнение предыдущего решения от 6 июля 2026 года.

Кому остановили операции

К ООО "Инком-Финанс" применили меру влияния посредством остановки до 19 октября 2027 года операций по предоставлению другим лицам средств на условиях возвратной финансовой помощи.

По результатам безвыездного надзора НБУ установил осуществление компанией рисковой деятельности, которая могла угрожать интересам клиентов или кредиторов. В частности, речь идет об операциях без экономической целесообразности.

Кто получил письменные оговорки

ООО "ФК "Фидем" получило оговорку из-за недостатков в корпоративном управлении и системе внутреннего контроля. Компания должна устранить их до 10 ноября.

ООО "ФК "Альянскепитал" должно исправить недостатки в организации бухгалтерского учета, работе учетных систем и формировании регуляторной отчетности также до 10 ноября.

Еще три учреждения должны устранить нарушения

ООО "Тормес-Капитал" и ООО "ФК "Основа" превысили установленный НБУ предел доходов от деятельности, не связанной с предоставлением финансовых услуг. Доля таких доходов не должна превышать 20%.

Компании должны привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 31 декабря 2026 года.

ПО "И Ломбард" потребовало устранить нарушения из-за неподачи НБУ необходимых документов после увеличения складочного капитала в 2025 году. Срок для исправления – до 16 ноября.

Напомним, неделей ранее НБУ применил меры к финкомпаниям "Портал" и "Деньги 247", а также кредитному союзу "Триумф". Регулятор продолжает усиливать контроль соблюдения требований на небанковском финансовом рынке.