НБУ упрощает выход на платежный рынок: какие требования планируют изменить

Национальный банк Украины предлагает упростить процедуру авторизации компаний, оказывающих финансовые платежные услуги. Регулятор планирует сократить перечень сведений, которые следует подавать для выхода на рынок, и убрать дублирование информации в документах.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ готовит изменения для платежного рынка

Первый этап реформы предусматривает изменения в два нормативных документа НБУ — Положение №217 от 7 октября 2022 года и Положение №199 от 29 декабря 2023 года. Проект перемен уже вынесен на общественное обсуждение.

Регулятор планирует пересмотреть требования к информационной справке, где заявители описывают условия и порядок предоставления финансовых платежных услуг.

В частности, предлагается изъять из нее сведения о мерах по защите и сохранению средств пользователей, обеспечению непрерывности деятельности компании, а также функционально-ролевой модели мониторинга и реконсиляции платежных операций.

Отдельно изменят порядок предоставления информации о кибербезопасности. Описание системы защиты информации, управления киберрисками и рисками безопасности планируется оформлять как самостоятельный документ по новой форме. Она будет предусмотрена в приложении 6 к Положению №217.

Документ должен включать, в частности, защиту платежных данных, распределение прав доступа к информации, применение средств информационной защиты и физическую безопасность помещений и оборудования.

Еще одно предложенное изменение касается устранения повторного представления сведений. Если необходимая информация уже содержится в других документах, переданных регулятору, или есть в распоряжении НБУ, повторно включать ее в информационную справку не потребуют.

Какие изменения готовят на следующих этапах

Просмотр документов для авторизации станет первым шагом к более широкому обновлению регулирования платежного рынка.

На следующих этапах НБУ планирует рассмотреть возможность отмены требования согласовывать обновленную информационную справку всякий раз, когда изменяются условия и порядок предоставления финансовых платежных услуг.

В то же время регулятор намерен ввести требования к оценке и измерению рисков, связанных с платежными продуктами. Такую оценку планируется проводить до внедрения новых продуктов.

О дальнейших шагах по обновлению нормативной базы Национальный банк будет сообщать дополнительно.

Предложенные изменения имеют статус проекта, вынесенного на обсуждение. Следовательно, окончательные требования к авторизации поставщиков платежных услуг будут зависеть от результатов его обработки и дальнейшего принятия регуляторных решений.

Напомним, ранее НБУ внес изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт, для усиления прозрачности платежных операций и борьбы с использованием платежной инфраструктуры в незаконных схемах.