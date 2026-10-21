НБУ спрощує вихід на платіжний ринок: які вимоги планують змінити

Національний банк України пропонує спростити процедуру авторизації компаній, які надають фінансові платіжні послуги. Регулятор планує скоротити перелік відомостей, які потрібно подавати для виходу на ринок, і прибрати дублювання інформації в документах.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ готує зміни для платіжного ринку

Перший етап реформи передбачає зміни до двох нормативних документів НБУ — Положення №217 від 7 жовтня 2022 року та Положення №199 від 29 грудня 2023 року. Проєкт змін уже винесли на громадське обговорення.

Регулятор планує переглянути вимоги до інформаційної довідки, у якій заявники описують умови та порядок надання фінансових платіжних послуг.

Зокрема, пропонується вилучити з неї відомості про заходи із захисту та збереження коштів користувачів, забезпечення безперервності діяльності компанії, а також функціонально-рольову модель моніторингу та реконсиляції платіжних операцій.

Окремо змінять порядок подання інформації про кібербезпеку. Опис системи захисту інформації, управління кіберризиками та ризиками безпеки планують оформлювати як самостійний документ за новою формою. Вона буде передбачена в додатку 6 до Положення №217.

Документ має охоплювати, зокрема, захист платіжних даних, розподіл прав доступу до інформації, застосування засобів інформаційного захисту та фізичну безпеку приміщень і обладнання.

Ще одна запропонована зміна стосується усунення повторного подання відомостей. Якщо необхідна інформація вже міститься в інших документах, переданих регулятору, або є в розпорядженні НБУ, повторно включати її до інформаційної довідки не вимагатимуть.

Які зміни готують на наступних етапах

Перегляд документів для авторизації стане першим кроком до ширшого оновлення регулювання платіжного ринку.

На наступних етапах НБУ планує розглянути можливість скасування вимоги погоджувати оновлену інформаційну довідку щоразу, коли змінюються умови та порядок надання фінансових платіжних послуг.

Водночас регулятор має намір запровадити вимоги до оцінювання та вимірювання ризиків, пов’язаних із платіжними продуктами. Таку оцінку планують проводити до впровадження нових продуктів.

Про подальші кроки з оновлення нормативної бази Національний банк повідомлятиме додатково.

Наразі запропоновані зміни мають статус проєкту, винесеного на обговорення. Отже, остаточні вимоги до авторизації надавачів платіжних послуг залежатимуть від результатів його опрацювання та подальшого ухвалення регуляторних рішень.

Нагадаємо, раніше НБУ вніс зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, для посилення прозорості платіжних операцій та боротьби з використанням платіжної інфраструктури у незаконних схемах.