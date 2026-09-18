НБУ переглянув платіжний баланс України за 2020–2026 роки

Національний банк після уточнення митних даних зменшив оцінку дефіциту поточного рахунку України за 2025 рік на $4,6 млрд. Регулятор перерахував окремі показники платіжного балансу за 2020–2025 роки та перший квартал 2026 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Найсуттєвіше перегляд вплинув саме на показники за 2025 рік. Крім зменшення від'ємного сальдо на $4,6 млрд, НБУ скоригував його на $1,2 млрд у першому кварталі 2026 року.

За попередні роки зміни були меншими. Дефіцит поточного рахунку за 2024 рік зменшено на $1 млрд, за 2023-й — а $0,3 млрд, за 2022-й — на $0,1 млрд, за 2021-й — на $0,8 млрд, а за 2020-й — на $0,6 млрд.

Причиною перерахунку стали уточнені дані Державної митної служби щодо товарів, які переміщувалися у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

До показників за 2025 рік і перший квартал 2026 року також внесли зміни через нові дані про міжнародну технічну допомогу, зовнішню торгівлю послугами та приватні грошові перекази.

Таким чином, попередня статистика суттєвіше оцінювала дефіцит поточного рахунку за 2025 рік, ніж показують уточнені дані.

Нагадаємо, у березні НБУ вже переглянув платіжний баланс за 2022–2025 роки. Тоді після оновлення методології та інформаційної бази оцінку дефіциту поточного рахунку за 2025 рік, навпаки, збільшили на $2,2 млрд.