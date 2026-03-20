НБУ переглянув платіжний баланс: дефіцит зріс на $2,2 млрд у 2025 році

Національний банк України переглянув окремі показники платіжного балансу за 2022–2025 роки через удосконалення методології обліку та розширення інформаційної бази. У результаті дефіцит поточного рахунку за всі роки був збільшений.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Зокрема, від’ємне сальдо поточного рахунку у 2022 році зросло на 1,1 млрд дол. США, у 2023 році — на 1,4 млрд дол., у 2024 році — на 1,7 млрд дол., а у 2025 році — на 2,2 млрд дол.

Однією з ключових змін стало включення до статистики обсягів імпорту електронних послуг, які нерезиденти надають фізичним особам в Україні. Дані базуються на інформації Державної податкової служби щодо обсягів послуг і сплати ПДВ такими постачальниками. Це дозволило розширити облік операцій у сегментах комп’ютерних, рекламних та аудіовізуальних послуг.

Крім того, під час перегляду враховано уточнену інформацію Державної служби статистики за 2022–2024 роки після відновлення обов’язкової звітності. Це підвищило точність даних щодо експорту та імпорту послуг, а також операцій і доходів від прямих іноземних інвестицій.

У НБУ зазначають, що оновлення методології дозволяє більш повно відображати економічні процеси та структуру зовнішньоекономічних операцій України.

Зазначимо, на тлі погіршення ситуації з платіжним балансом уряд звернувся до Національного банку з рекомендацією збільшити термін розрахунків у сфері машинобудування зі 180 до 270 днів. Але центробанк відхилив рекомендації та запросив у Мінекономіки додаткові аналітичні обґрунтування.